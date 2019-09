La respuesta de los Latin Grammy a la crítica de los reguetoneros

#SinReggaetonNoHayLatinGrammys fue la bandera de lucha con la que distintos exponentes del reguetón decidieron convertir en viral su reclamo, tras conocerse las categorías y nominados a los Latin Grammy.

Uno que apunta a la falta de un categoría independiente para cantantes como Daddy Yankee, Anuel AA, Maluma o J Balvin. Fue justo este último el que decidió hacer más claro su protesta subiendo un video a Instagram. En cuatro minutos, el responsable de "Vibras" y principal figura del género a nivel global explicó que "el hecho en que yo no esté de acuerdo en cómo estén calificando nuestro reguetón, no quiere decir que no esté de acuerdo con los otros géneros y con los artistas que están brillando en este caso en los Latin Grammy”. De esta manera, el cantante hace un llamado a no meter en una misma bolsa con la etiqueta urbana a exponentes del trap, el rap y el reguetón.