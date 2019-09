Mariana di Girolamo forjó en fuego su Ema para Pablo Larraín: "No había visto una mujer en un rol así"

Mariana di Girolamo recuerda escuchar “dolly in” y “dolly out” en su cabeza mientras tomaba duchas en un departamento ubicado en el Cerro Alegre de Valparaíso durante el proceso de grabación de “Ema”, la nueva cinta de Pablo Larraín, que se estrena hoy en los cines nacionales. Todos los días se iba pensando en lo que estaba viviendo durante la filmación. Un trabajo que requirió mucha concentración y que según cuenta a Publimetro, fue bastante solitario “porque así lo resolví”. “Tuve que estar conmigo misma y enfrentarme”, agrega.

El desafío era importante, ya que debía dar vida a una bailarina de reguetón casada con Gastón (Gael García Bernal), cuyo matrimonio empieza a desmoronarse tras un violento incidente que la lleva tomar la decisión de devolver a su hijo adoptivo, iniciando una incendiaria crisis en ella. “Yo no tenía muchos antecedentes. No importaba quién era su familia, quiénes son sus padres, no sabemos qué edad tiene o de qué estrato social viene, porque no importa. Importa el aquí y el ahora. Eso requirió de mucha concentración. Un trabajo de introspección. Tuve como una suerte de mantra. Tuve que encontrar el silencio en mí. Sacarme toda la caca mental para encontrarla a ella”, explica.

El resultado: un potente personaje femenino que está llamado a incorporarse en la historia del cine chileno junto a Catalina Saavedra (“La nana”), Paulina García (“Gloria”) y Daniela Vega (“Una mujer fantástica”).

Pese a que reconoce aún estrar inserta en lo que fue todo el proceso de la cinta como para plantearse este escenario, di Girolamo asegura que “sí plantea un personaje muy transgresor”. “No había visto una mujer en un rol así. A pesar de que es ficción, plantea un personaje como somos las mujeres. Fuerte, que sabe lo que quiere, cómo ella ve la maternidad, desde una perspectiva muy liberadora. El tema con el fuego… Ella es como una kamikaze, una supernova”, expone.

“Ema”, sin el sueño del Oscar

Con una muy buena recepción de la crítica internacional y nacional, y una ovación en el Festival de Cine de Venecia, “Ema” se quedó fuera de la posibilidad de soñar con el Oscar. En septiembre, el Ministerio de las Cuturas anunció que “Araña”, la cinta de Andrés Wood, será la representante de Chile en los premios Goya y Oscar 2020.

“No entiendo muy bien cuál es el proceso de votación. Entiendo que ‘Araña’ es una película que ya se había estrenado, quizás es un poco por eso… Honestamente, yo no la he visto. No sé a qué me enfrento. Habrá que confiar en los que votaron en el proceso de selección y desearle lo mejor a ‘Araña’”, reflexiona di Girolamo, cuyos próximos proyectos incluyen la filmación de una cinta y su intención de seguir haciendo teatro y mantenerse en el cine.