Periodista de Chilevisión sobre acoso sufrido en pantalla en Fiestas Patrias: "Todas y todos merecemos respeto"

A través de un extenso descargo, la periodista Marianela Estrada se refirió al acoso que sufrió por parte de dos desconocidos cuando realizaba despachos en vivo para Chilevisión y CNN. La comunicadora se encontraba cubriendo las fondas de la capital durante las celebraciones de las Fiestas Patrias, contexto en el que fue abordada por los sujetos.

La situación provocó indignación en redes sociales y la empresa Turner, a cargo de ambos canales, emitió un comunicado condenando los hechos. "Desde el Centro de Noticias Turner deseamos expresar una enérgica condena a la agresión de acoso sufrida por nuestra compañera Marianela Estrada, mientras realizaba este jueves un despacho en vivo desde las fondas del Estadio Nacional", decía el documento que además los calificó como un "ataque intolerable que evidencia cuánto falta por avanzar en el respeto a la mujer en nuestra sociedad".

A días de que surgiera el informe, Marianela Estrada se refirió a la situación compartiendo una reflexión en Instagram. "Ya ahora más tranquila quería agradecer los infinitos mensajes de apoyo de mujeres y hombres que comprenden que estas cosas no deben pasar. Estamos avanzando como sociedad al entender esto", partió diciendo.

"Muchas personas criticaron diciendo por qué no actúe de otra manera en ese momento… No se imaginan lo difícil que es pararse frente a una cámara, decir cosas coherentes y que llegue alguien que no conoces, por tu espalda a darte un beso mientras estás al aire y sabes que hay personas que te están viendo al otro lado, son mil cosas las que pasan por tu cabeza. Esto no es culpa de nadie. No sé si alguien está 'preparado' para enfrentar una situación así frente y tras de cámara. ¿Y saben? No tendríamos por qué estarlo ya que simplemente estas cosas NO deberían pasar. Nosotros no somos el problema, el problema son esas personas que creen que ir a darle un beso a una periodista mientras está al aire es gracioso", continuó.

"De aquí quiero sacar dos reflexiones… La primera es que ninguna persona se debe sentir con el derecho de transgredir tu espacio personal sin tu consentimiento. Ninguna mujer debería ir con miedo a una fonda, a una fiesta o a dónde sea. Lo segundo es que ninguna persona crea que acercarse a agredir, insultar o acosar a un/a periodista que está haciendo su trabajo en la calle es gracioso, es correcto o lo que sea que se les pase por la cabeza a la hora de hacer algo así. Nosotros estamos trabajando igual que cualquier persona. Si tiene algo que decir lo puede hacer, para eso estamos en un país libre. Pero sin agresiones, sin insultos, sin acoso. Todas y todos merecemos respeto", agregó.

Finalmente, aseguró que se encuentra tranquila. "He seguido trabajando con todas las ganas que siempre le pongo día a día a esto que me encanta hacer. Gracias infinitas y fin del tema!", cerró.

