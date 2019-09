Reguetoneros vs Latin Grammy: ¿Es justificada la polémica?

#SinReggaetonNoHayLatinGrammys fue la bandera de lucha con la que distintos exponentes del reguetón decidieron convertir en viral su reclamo, tras conocerse las categorías y nominados a los Latin Grammy 2019. La lista la encabezan Alejandro Sanz, Rosalía y Juanes, mientras que el “perreo” nuevamente no ocupa un lugar a destacar.

Ahí es donde está dirigido el reclamo central de Daddy Yankee, Anuel AA, Maluma y J Balvin, quienes reclaman por la inexistencia de un categoría independiente para el género.

Luego que el “Big Boss” iniciara la ola de críticas, la voz de “Vibras” subió un video a Instagram de cuatro minutos exponiendo su parecer contra lo que, a su juicio, es una injusticia.

“El hecho en que yo no esté de acuerdo en cómo estén calificando nuestro reguetón, no quiere decir que no esté de acuerdo con los otros géneros y con los artistas que están brillando en este caso en los Latin Grammy”. De esta manera, el cantante hace un llamado a no meter en una misma bolsa con la etiqueta urbana a exponentes del trap, el rap y el reguetón. Además, endureció su discurso al señalar que "no estoy de acuerdo con la parte de usarnos para el rating y después no llevarnos lo que nos merecemos en nuestras categorías, en las categorías que nosotros estamos”.

El debate ha tomado vuelo en redes sociales durante las últimas horas. La mayoría parece aprobar lo que está haciendo la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Creen que demuestra seriedad no incluirlos, pese a que siempre lideran las listas semanales, mensuales y anuales de lo más escuchado en radios y plataformas como Spotify. Pero, ¿merecen realmente más relevancia en los Latin Grammy los reguetoneros? ¿Deberían tener su propia categoría?

La mirada experta

“Es una critica exagerada, que tiene que ver con la frustración del momento, porque es un género que venía con mucho vuelo y lo sigue teniendo”, comenta a Publimetro Sebastián Cerda, periodista especializado en música, agregando que “están sufriendo lo que sufre cualquier artista, cualquier género establecido. Le puede pasar a las baladas, al rock, ver que no están todos los nominados que ellos quisieran, pero eso no significa que los estén negando o desapareciendo”

Según el crítico, el reguetón está sufriendo en los Grammys lo que ellos mismos le hicieron a géneros como el rap y el hip hop, muchas veces relegados a otras categorías.

“Podemos ver en el caso de las nominaciones de Ana Tijoux, que siendo una rapera, tuvo que compartir categorías con Enrique Iglesias, algo que es súper descabellado. El reguetón se terminó tomando esta categoría urbana y haciéndola suya. Ahora, cuando ellos desplazaron al rap, y se ven quizás un poco desplazados por el trap u otras vertientes, ponen el grito en el cielo”, analiza Cerda, quien no cree que sea necesario crear una categoría especial para estos exponentes musicales.

“Creo que son tantas las variantes que entendemos por urbano, que es muy difícil empezar a sub categorizar, terminaríamos en una lista eterna premiando quizás a interpretes chicos o a todo el mundo. No es dable crear una categoría al reguetón y solo deben tener paciencia porque, con toda seguridad, se van a ver nominados en próximas ediciones. Lo que ocurrió es netamente circunstancial”, recalca el especialista.

Para Osvaldo Solloza, conductor de “Estilo Urbano” en Radio Carolina, lo que le hicieron los Latin Grammy a los exponentes del reguetón, es un desaire. Y es que, según él, la cantidad de álbumes, sencillos, reproducciones y videos que sacan cada año justifica el reclamo de Daddy Yankee y compañía.

“Me parece que la industria le está haciendo un desaire y también se están quedando un poco atrás, porque no están midiendo la tendencia real de lo que la gente está escuchando”, dice, agregando que “de todas maneras” el reguetón ya merece su propia categoría en los premios más importantes de la música latinoamericana.

“Es un género que lleva más de 16 años en la palestra, con éxitos constantes todos los años. Saben que tienen el sartén por el mango, por lo menos por parte del publico popular. Y al poner en la palestra este tema, lo que hacen los Latin Grammy es echarse al público encima, porque qué importan los críticos o la Academia cuando es la gente la que premia con reproducciones a la música”, sentencia el locutor radial.

¿Se presentarán en los Latin Grammy?

Dentro de los nominados a los Latin GRAMMYs se encuentra Zion & Lennox, Darell, Farruko, Manuel Turizo, Sech, Daddy Yankee, Pedro Capó, Anitta, Bad Bunny y De La Ghetto. Se desconoce si estos artistas decidirán no asistir a los premios de la música más importantes de Latinoamérica. Si se desvinculan de la ceremonia y este reclamo se transforma en una verdadera rebelión reguetonara, sería la Academia la más perjudicada.

“Son ellos los que han llevado este ritual durante los últimos años. No concebimos una ceremonia sin J Balvin, sin Ozuna, o Daddy Yankee sin estar en el escenario”, asevera Sebastián Cerda.

La Academia le responde a los reguetoneros

Ante la visibilidad que ha tenido la crítica en redes sociales y el apoyo que ha conseguido en cantantes y fanáticos, la Academia de la Música Latina decidió salir a aclarar la situación. A través de un comunicado aseguraron que siguen "un estricto proceso de votación desde hace 20 años". "Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación”, detallaron, para luego asegurar que la entidad “nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados. No obstante lo anterior, estamos siempre abiertos a escuchar descontentos y críticas constructivas. Invitamos a los líderes de la comunidad urbana/reguetonera a involucrarse con la Academia, participar en el proceso, y participar en debates que mejoren la Academia”, añadieron.

Lo concreto es que el próximo 3 de octubre empieza la votación para las distintas categorías, cuyos ganadores serán revelados en una ceremonia el 14 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas.