Bella Thorne será galardonada por Pornhub

De estrella infantil de Disney Channel a directora de una cinta pornográfica. Con tan solo 21 años, Bella Thorne ha dado un giro impensado en su carrera en la industria. La película se llama "Her & Him", producción por la que la actriz recibirá el galardón Vision Award durante la ceremonia de la segunda edición de los Premios Pornhub, que se celebrará en Los Ángeles el próximo 11 de octubre.

Tras conocer que sería reconocida en la premiación, Bella Thorne aseguró a The Hollywood Reporter estar "emocionada porque visiones de belleza como ésta brillen bajo una nueva luz”. “Romper el tabú de lo que se clasifica como bello siempre ha sido una visión mía y me da mucha alegría ver que esto es reconocido por lo que realmente es… Un bello arte visionario”, aagegó.

La cinta

Según la ex estrella Disney, su idea inicial para "Her & Him" “fue crear una película navideña de horror", pero al final decidió hacer una cinta que define como "hermosa y etérea”.

La cinta debutó el pasado agosto y según detalla Pornhub su trama consiste “un veinteañero ansioso que encuentra un mensaje sorprendente en el teléfono de su novia, tras lo que interrumpe sus rutinas mañanera y se lanza a un encuentro fuera de control y cargado sexualmente”. La película tiene como protagonistas a Abella Danger y Small Hands. También cuenta con la participación del rapero Mod Sun, quien fue pareja de Thorne.