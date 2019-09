Billie Eilish confirma fecha en Chile

Ha sido una de las revelaciones de este año. Billie Eilish no dejó a nadie indiferente luego de que publicará "Where do we go?", su álbum debut multiplatino, cuyo single "bad guy" la llevó a obtener su primer número 1 en el Billboard Hot 100.

La actual portada de la ultima edición de de Rolling Stone Argentina, ha sido parte de distintos festivales internacionales, entre los que destaca Coachella y Glastonbury. Por ello,su nombre sonó como posibilidad para la versión chilena de Lollapalooza. Pero lo concreto es que Billie Eilish se presentará el próximo 5 de junio en Chile.

Una presentación que está en el marco de su gira mundial "Where do we go?" y que la tendrá debutando en suelo nacional en el Movistar Arena. Las entradas para su show van entre los 40.250 mil pesos y los $138.000.

Gentileza

La preventa para el show es exclusiva para clientes Entel pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank. Comienza el jueves 3 de octubre a las 11:00 horas y estará disponible con un 20% de descuento para sus clientes hasta el viernes 4 de octubre, a las 10:59 horas o hasta agotar el stock de tickets disponibles para esta preventa (stock de 4.000 tickets). La venta general comienza el viernes 4 de octubre, a las 11:00 am.