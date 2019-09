Primer concierto masivo y silencioso: así funciona la nueva tendencia que llega a Chile

Este fin de semana se llevará a cabo en la explanada del Parque Araucano, el primer concierto silencioso y masivo en Chile que espera aproximadamente 2.000 asistentes. En el evento será gratuito ey contará con la participación de Los Jaivas y Los Tres, quienes serán los que entreguen esta experiencia silenciosa organizada por la empresa Life Concert.

Life Concert, es una apuesta única en el país y un proyecto que busca dar, gracias a la tecnología, una mirada sustentable e innovadora a la experiencia de vivir un concierto en vivo siendo amigable con el medio ambiente.

Cómo funciona: wifi y una app

Para poder disfrutar de este evento, solo necesitas un celular que se pueda conectar a wifi para tener la app del concierto silencioso, llevar unos audífonos (ya que no se entregaran en el recinto) y también la motivación de escuchar y ver a ambos grupos. A través de un software podrás escuchar el concierto en vivo por tus audífonos mientras observas a los artistas en vivo. En comparación con otros conciertos. el nivel de decibeles sería incluso menor a 10, a diferencia de la contaminación acústica que genera un concierto normal de Los Jaivas, que puede llegar incluso a los 130 decibeles.

Cada vez son más comunes este tipo de conciertos que se realizan bajo la modalidad de espectáculos “Life Concert”, la cual es amigable con el medio ambiente y que también ayuda a disminuir la contaminación acústica, que genera un concierto masivo como los que conocemos.

El espectáculo se hará en un escenario, pero los asistentes podrán presenciarlo de modo silencioso en el pasto del lugar, por lo que desde la productora recomiendan llevar una manta e incluso picnic, lo que logrará un ambiente amigable y con una conexión diferente.

Además, el show será transmitido en vivo por la misma página web vía streaming, que tendrá una "vista 360" del evento amigable con el medio ambiente, que tendrá el mismo audio envolvente y la misma experiencia que entrega un concierto tradicional, según señala la organización.

Concierto silencioso eco friendly

La hora del show es uno de los elementos considerados para que este sea completamente amigable con el planeta, ya que al hacerse a las 17:00 aprovechará la luz de la tarde y evitara ocupar más iluminación de la que es estrictamente necesaria. Por lo mismo, no contara con pantallas led.

Según la organización, es un espectáculo único en el mundo y amistoso con el planeta, que se ha puesto como objetivos: cero contaminación acústica, cero contaminación lumínica, cero contaminación de CO2, ya que no se ocupa generadores de combustibles fósiles, manejo de residuos y manejo de aguas grises.

Además contará con diferentes puestos de comida, pero igualmente puedes llevar la tuya al evento.

Los encargados de abrir el evento serán Los Jaivas quienes se presentarán a las 17:00 con un show que aprovechara la luz de la tarde y el día domingo el grupo Los tres será el encargado de cerrar el espectáculo, el cual es completamente gratuito con previa inscripción en la página web del evento.

El evento organizado por la municipalidad de Las Condes, el Ministerio de Medio Ambiente entre otras entidades, sigue en pie a pesar del clima y cualquier cambio será informado el mismo día del evento. Andrea Comms, de la productora Life Concert comentó que "estamos cruzando los dedos para que el día no este como hoy, pero cualquier decisión se tomará en el mismo momento", de la misma manera planteó que como lo que se necesita para armar el concierto es super simple no hay muchos riesgos por la lluvia, ya que no existe amplificación ni mayores aparatos electrónicos.