La reacción de Tom Holland tras confirmación de Spider-Man en el MCU

Este viernes, los fanáticos de Marvel y, en especial, de Spider-Man tuvieron una gran noticia. El universo cinematográfico de la "Casa de las ideas" y Sony Pictures llegaron a un acuerdo para que Peter Parker continue siendo parte de la futura historia que están desarrollando tras el fin de los Avengers.

Una disputa que a comienzos de septiembre parecía no tener punto de encuentro, luego de que el vice presidente de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, afirma que "la puerta está cerrada, de momento", y cuyo mayor damnificado fue Tom Holland.

El actor que dio vida a Spider-Man en "Capitan America: Civil War" y "Spider-Man: Homecoming" y "Spider-Man: Far from Home" se había ganado el corazón de los fanáticos con su interpretación del joven Peter Parker. Un personaje que ha reconocido que le encanta interpretar.

Por eso, su reacción al acuerdo entre Marvel y Sony Pictures no tardó. En su cuenta de Instagram, Tom Holland subió un particular video: un extracto de la película "El lobo de Wall Street", protagonizada por Leonardo DiCaprio.

En este video, el actor de la última cinta de Tarantino sale hablándole a los empleados de su compañía, asegurando que no dejaría el negocio, pese a que podría ser arrestado. "Saben qué… No me voy. No me voy. ¡No me voy!", dice DiCaprio de manera efusiva, palabras que Holland consideró precisas para manifestar su sentimiento.