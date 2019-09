Santiago Pavlovic y su nuevo programa en TVN: “No quería que se llamara ‘Sin parche’"

“No quería que se llamara ‘Sin parche’, pero en definitiva se llama así. Yo pensaba que se podía llamar ‘Persona ADN’ ya que, en el fondo, tiene que ver un poco con mostrar a las personas, incluso desde antes que naciera”, dice Santiago Pavlovic respecto a su nuevo programa en TVN, que debuta este domingo en horario prime.

El espacio es una conversación diferente entre el reconocido periodista y distintos personajes del acontecer nacional, quienes revelarán detalles inéditos de su vida. Y como si fuera poco, ellos mismos harán importantes descubrimientos durante su participación en esta apuesta. “Partimos por hacer un análisis genético para ver cuáles son sus orígenes, raíces, los cruces, de dónde vienen, etcétera. Y enviamos todo eso a un laboratorio norteamericano y nos enteramos de cosas interesantes”, señala, para luego agregar que tras esta primera etapa “conversamos sobre su vida personal, lo que piensan del futuro, del mundo, y su visión sobre los distintos problemas que tenemos en Chile. Quiero saber su opinión, qué piensan ellos, al margen de su profesión o qué los ha hecho conocidos, populares o famosos. Quiero saber, por ejemplo, qué opinan del Chile actual, de la migración”.

El periodista destaca que el programa “es una veta nueva, un camino diferente al que he hecho en el pasado y estoy contento hasta el momento con este trabajo porque siento que incluye elementos diferenciadores. No apuesta por grandes sintonías, sino que quiere ser una alternativa”.

El recordado rostro de “Informe Especial”, otrora representante de los trabajadores en el directorio de TVN, fue una de las voces críticas al trabajo de los ahora ex ejecutivos del canal que lleva cuatro años sumido en una crisis que parece estar menguando, según los esperanzadores números de su último informe financiero (las pérdidas se redujeron en casi un 50%). Pero hoy parece ver con positivismo lo que se está viviendo bajo la nueva administración encabezada por Francisco Guijón, gracias a la apuesta por programas como “Sin parche” y “Neurópolis” (que debuta el mismo día a las 14:30 horas) que van en una línea más cercana a lo que muchos anhelan de un canal público.

“Estamos involucrados en mejorar la situación de TVN, no sólo económica, sino que también programática y en cómo podemos hacer una programación de mejor calidad”, indica, para luego agregar que “estamos involucrados en transformarnos en una auténtica televisión pública, con todo lo que eso cuesta y significa. Y me gusta cómo van las cosas, me hace sentir que estamos en una positiva línea de recuperación, así que, no sé, me siento bien al ser parte de este nuevo ímpetu que ojalá se prolongue en el

tiempo”.

