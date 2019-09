“Estamos embarazados”: Ricky Martin sorprendió al anunciar la llegada de su cuarto hijo

Ricky Martin sorprendió en un reciente evento al anunciar que espera a su cuarto hijo. Y es que junto con recibir el Premio Visibilidad por parte del Human Rights Campaign, el puertorriqueño dio a conocer que él y su esposo, Jwan Yosef, están esperando al nuevo integrante de la familia.

Recordemos que en 2009 nacieron Valentino y Matteo, los primeros hijos del cantante de 47 años. Más tarde, a fines de 2018, informó que él y su marido se habían convertido en padres de una niña llamada Lucía.

Junto a ello, la carrera musical de Ricky Martin ha ido en ascenso. Tanto así que hoy es uno de los artistas más influyentes en el mundo del espectáculo. Utilizando su posición para alzar la voz por los derechos de la comunidad LGBT, abriendo camino para las familias homoparentales.

“Mi familia está aquí. Jwan, no te veo pero te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vid", partió diciendo el intérprete de "Vente pa' ca" en el discurso realizado este sábado por la noche.

