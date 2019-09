Bajista de Lucybell sorprende con electrónica versión de "No necesitamos banderas" de Los Prisioneros

El ambicioso proyecto dedicado a Jorge González ya ha empezado a mostrado sus primeras luces. Tras meses de retraso, el disco tributo internacional a la ex voz de Los Prisioneros, ya tiene disponibles distintas versiones que da forma a este álbum que cuenta con la participación de 117 músicos de Chile, Perú, Argentina, Colombia y México.

Una idea a cargo de Pedro Villar, ingeniero de sonido peruano radicado en Los Angeles, EEUU, y que logró la participación de Gustavo Santaolalla, Rubén Albarrán (Café Tacvba) y su banda Hoppo!, Leandro “Lolo” Fuertes (exguitarrista de Miranda!), y los chilenos Los Vásquez, Américo, María Colores, Zaturno, Mariel Mariel, Mamma Soul, Manuel García, We Are the Grand y Claudio Valenzuela (Lucybell).

Entre el listado de músicos también destaca otro Lucybell, Eduardo Caces. El bajista realizó una versión cargadas a las máquinas y más oscura del clásico "No necesitamos banderas", del disco "La voz de los '80" de Los Prisioneros. El video ya está en Youtube y acompaña está versión más densa, que también da forma a la primera aventura en solitario del músico.