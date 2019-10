Natalia Compagnon en TVN: "Rodrigo Peñailillo manipuló muchas cosas en el Caso Caval"

Natalia Compagnon, nuera de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet y que fue juzgada por delitos tributarios por el connotado caso Caval, intervino este jueves en el programa de TVN "Llegó tu hora", que fue transmitido en vivo bajo la conducción de la Karen Doggenweiler.

Por exigencia de la entrevistada, no quedará ningún registro de la conversación en ninguna plataforma de la Televisora Nacional de Chile. "TVN no me pagó nada por esta entrevista", aseguró este personaje noticioso.

En un tono calmado, y haciendo énfasis en que mi vida familiar fue afectada por un "tsunami", Compagnon asistió al programa con la expresa misión de "expresar la verdad", que no ha sido dicha por los medios de comunicación.

"Fueron años en que yo no podía salir de mi casa, en que a las afueras de mi residencia había hasta 35 autos de prensa. Nunca tomé pastillas ni tuve asistencia psiquiátrica, sólo tuve el apoyo de amigos, que no me dejaron caer. Falta que haya una investigación objetiva, que se quite el componente político, que se remueva la maldad", argumentó la entrevistada, que en un episodio de la conversación se negó a comentar cómo son sus actuales relaciones con la ex presidenta Bachelet. "Son como cualquier nuera con su suegra, las usuales", se limitó a decir.

"Rodrigo Peñailillo fue uno de los que manipuló muchas situaciones, porque le tenía envidia a Sebastián (Dávalos Bachelet). Si tu tienes al hijo de la presidenta trabajando en el gobierno, eso se le hacía ruido a Rodrigo", denunció Compagnon, quien aseguró que hubo una intencionalidad de parte de ese funcionario.

"Yo siempre me sentí sola en este caso, nunca esperé defensa alguna por el gobierno. Cada uno se tenía que hacer cargo de lo suyo. Créanme que no me siento ni corrupta ni traidora", expresó la entrevistada.

"El Ministerio Público y el Fiscal Emiliano Arias me dijeron que si yo inculpaba a Sebastián o a gente del gobierno, yo saldría libre", comentó Compagnon, quien siempre insistió que se buscaba hacer daño a la presidente Bachelet. "Esto fue algo entre privados".

Sobre los encuentros con el banquero Andrónico Luksic, Compagnon aseguró que sólo fue una reunión de trabajo, y que obtuvo un crédito millonario por el valor del terreno, luego de construido el proyecto inmobiliario.

