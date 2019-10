"Me dio vergüenza decir que era chilena": Patricia Maldonado reveló anécdota de su viaje por Europa

Patricia Maldonado volvió de sus vacaciones por Europa. La panelista de Mucho gusto estuvo recorriendo durante un mes el viejo continente junto a su esposo e hija. La familia visitó la Fontana di Trevi, la plaza de San Pedro, el Coliseo Romano, Napoles, Venecia, la torre de Pisa, entre otros lugares.

En su retorno, la comunicadora contó, en su programa radial Sin límite, una particular anécdota que vivió durante sus vacaciones. Un italiano le sugirió que tuviera cuidado con su cartera porque le podían robar. "Perdón, ¿aquí roban?", le preguntó ella. "Sí, aquí se roba mucho", le responde él.

"Pero los robos son distintos, no son como aquí que un desgraciado mata a una chiquilla y le pega dos puñaladas porque le quieren robar el celular. No estoy avalando un robo con otro, pero no te das cuenta. No te roban los pasaportes, te roban las tarjetas y te roban la plata", señaló Maldonado.

Luego le pregunta al europeo quiénes son los que roban. "Entonces me dice: 'españoles, gitanos, colombianos y chilenos'. Y me dice '¿usted de qué parte viene?"", le preguntó. Patricia le dijo que venía de Brasil, en tono de broma. "Porque me dio vergüenza decir que era chilena (…) Qué pena te da eso, qué vergüenza te da que te digan chileno", explica.

"La gente te pide 'por favor, mantenga su cartera adelante'. Así que a partir de ese minuto yo la cartera me la colgué del cuello", relató la locutora radial.

