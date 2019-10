Festival de Viña 2020: Ricky Martin es el nuevo artista confirmado

View this post on Instagram

‪Una gran noticia para los fans del Festival de Viña del Mar. ‬ ‪Hoy Viernes tendrán nuevos artistas confirmados a #VIÑA2020‬ ‪¡Estén atentos!‬ ‪Virginia Reginato @elfestivaldevina #FESTIVALDEVIÑA #VIVEVIÑA #CHILE ‬