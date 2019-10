La historia de Joaquín emocionó en "Contra viento y marea": niño con tumor cerebral quería ver a sus padres en el altar

Este domingo se vivió un nuevo capítulo de "Contra viento y marea". El espacio, conducido por Pancho Saavedra, logró emocionar a los televidentes con la historia de Joaquín, un niño de 10 años que lleva 10 operaciones por un tumor cerebral, y que tenía el sueño de ver a sus padres en el altar.

Y es que, a lo largo del capítulo, él y sus padres dieron lecciones de cómo enfrentar las pruebas de la vida.

Francisco Saavedra conoció en profundidad a su familia y también se emocionó. Y es que en medio del capítulo el hermano de Joaquín se robó la película.

“Él es más luchador que todos nosotros”, dijo Andy respecto a su hermano. Pancho, quien conversaba con él, le preguntó si le gustaba protegerlo y lo admiraba.

“Mucho, lo admiro por todo lo que ha soportado”, contestó. “Tengo un guardaespaldas”, bromeó Joaquín..

Las palabras que emocionaron en "Contra viento y marea"

La conversación entre Pancho y Nady continúo. El conductor de "Lugares que hablan" le preguntó "¿Qué es lo que tú haces cada vez que Joaquín entra a pabellón?”

"Le digo a Dios que lo ayude muchísimo (…) uno no sabe si al otro día amanecerá sin conocernos, sin caminar o sin hablar. Me da miedo no verlo como antes”, fue su respuesta, emocionando al animador.

De hecho, Saavedra compartió el momento de "Contra viento y marea". "Hermoso y emotivo momento. Sin palabras. Un ser humano real, de esos que están siempre ahí y sienten desde lo más profundo el dolor y la alegría de su hermano. Que todo Chile te conozca", dijo el comunicador.