Se suspende cremación de José José: hijo denunció que su media hermana mantiene secuestrado al artista, aún de muerto

El hijo mayor del fallecido cantante mexicano José José dijo el lunes que la cremación de su padre ha sido frenada por al menos 48 horas y denunció que su media hermana mantiene secuestrado al artista, aún de muerto.

“Confirmamos oficialmente por este medio que gracias al equipo de abogados y amigos que nos están apoyando se ha logrado posponer por 48 hrs la cremación del cuerpo de nuestro padre José José”, publicó José Joel el lunes en su cuenta de Instagram.

También compartió un video de una entrevista que le dio al programa “Despierta América” de la cadena Univisión, en la que le reclama falta de claridad e incomunicación a su media hermana Sarita Sosa, que vive en Miami junto su madre Sara, viuda de José José.

Vikingos: ya hay fecha de estreno y trailer de la sexta temporada ¿Qué pasará con Lagertha?

“Nos lo secuestraron por año y medio y nos damos cuenta de que no sabemos absolutamente de nada porque no tiene nada listo ni preparado. No saben qué sigue. Y ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado”, afirmó José Joel, quien llegó desde México con su hermana Marysol tras la muerte de su padre.

Las declaraciones de José Joel tuvieron lugar un día después de que la hija menor del artista, Sarita, anunció que había llegado a un acuerdo con sus medio hermanos para cremar los restos. Dijo que la mitad de las cenizas serían llevadas a México para un homenaje en el país natal del artista, y la otra se quedaría en Miami, ciudad que lo acogió durante décadas y donde vivía con ella y su madre.

Los dos hijos que viven en México dijeron que habían aceptado ese acuerdo porque no querían demorar más el traslado. Pero aclararon que su deseo era en realidad llevar el cuerpo completo para que el artista fuera honrado en ceremonias en la Ciudad de México.

El astro mexicano falleció el 28 de septiembre en el sur de la Florida, a los 71 años. Desde que se conoció la noticia de su deceso, la familia ha mantenido diferencias sobre el lugar donde descansarán sus restos.

“No entendemos qué quieren. No entendemos qué necesitan porque no hay comunicación, porque no hay manera en que tú, Sarita, mi hermana, nos digas absolutamente nada”, reclamó José Joel en la entrevista televisiva.

"La cumbia de hoy es triste": la emotiva despedida de Noche de Brujas a fallecido integrante de Garras de Amor Denisse Malebran, Joe Vasconcellos y otros artistas nacionales han mostrado su dolor en redes sociales.

El hijo del llamado Príncipe de la Canción recordó que ambas partes habían acordado en el Consulado de México que el cuerpo de su padre llegaría a México para ser homenajeado y que allí descansaría.

Tras preguntar abiertamente a Sarita qué cambió, le pidió que reconsidere la situación porque “todavía hay tiempo de hacer lo correcto”.

Mientras tanto, el consulado de México en Miami dijo que aún no ha recibido un pedido formal de los familiares de José José para trasladar el cuerpo o las cenizas del cantante.

“No tenemos fecha para el traslado”, expresó a la AP Jessica Cascante, cónsul de asuntos políticos y prensa de México en Miami. “Estamos en espera de que la familia nos notifique y haga los trámites correspondientes en el consulado”, dijo la funcionaria.

Los restos del ícono de la música romántica fueron velados en dos eventos separados: el viernes, en una ceremonia privada realizada en una casa funeraria donde su cuerpo embalsamado pudo ser despedido por amigos, familiares y un puñado de artistas; y el domingo en un velorio público al que acudieron varios cientos de admiradores para darle el pésame a la familia y rendir sus últimos respetos.

Cascante dijo que los familiares deben presentar formalmente algunos documentos para que comiencen los trámites de traslado. Explicó que el proceso para obtener los permisos correspondientes demoraría entre dos o tres horas y señaló que es diferente si se lleva un cadáver a si se llevan cenizas.

En comunicación telefónica con AP, la funcionaria explicó que cualquiera de los familiares puede iniciar el trámite.

Te puede interesar