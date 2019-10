"Friends" llega a los cines chilenos para celebrar sus 25 años

El pasado 22 de septiembre se cumplieron 25 años desde la emisión del primer capítulo de la serie "Friends". Para celebrarlos en Chile y durante tres únicas jornadas, Cinemark exhibirá tres especiales de capítulos de la popular sitcom.

La pre-venta está disponible a partir del Lunes 7 de Octubre y los días de exhibición son los Martes 15, Jueves 17 y Martes 22 de Octubre a las 19.00 horas en Cinemark Plaza Vespucio, Cinemark Alto Las Condes, Cinemark Portal Ñuñoa, Cinemark Mall Plaza Arica, Cinemark Iquique, Cinemark Rancagua, Cinemark Mall Marina en Viña del Mar, Cinemark Mall Plaza Trébol en Talcahuano y Cinemark Mall Mirador Bío-Bío en Concepción.

"Lelo", ex chico "Yingo", debutó en la música como Erik Cristo Mira acá el video de su primera canción "Venom".

Las entradas en Cinemark son con butaca numerada y si el espectador las adquiriere en forma presencial estas serán válidas únicamente para la función en el complejo Cinemark en el que fueron comprada. Éstas tendrán un valor general de una película en 2D, dependiendo del cine en el que se adquieran ya sea on-line con recargo o en boletería.

A la mencionada cadena también se suma Cine Hoyts los mismo días. La primera jornada tendrá "Pilot", "The One with the Black Out", "The One with the Birth" y "The One where Ross finds Out". El segundo día se exhibirá "The One with the Prom Video", "The One where No One's ready", "The One with the Morning After" y "The One with the Embryos".

Finalmente, el tercer día se proyectarán "The One with Chandler in a Box", "The One with Ross' Wedding – Part 2", "The One where Everyone Finds Out" y "The One where Ross got High".

Las entradas se pueden adquirir en los sitio web de los Cines.