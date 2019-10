Luis Miguel, Pimpinela y más: Maroon 5 podría sumarse a la lista de "confirmados" que no llegaron al Festival de Viña

“Los artistas confirmados para Viña 2020 corresponden sólo a los anunciados formalmente por la alcaldesa y no nos hacemos cargo de filtraciones de artistas por fuentes informales”, señaló la comunicación organizadora la noche del lunes, luego que un medio de prensa confirmara al grupo estadounidense Maroon 5 para la próxima versión del Festival de Viña; y lo repitió durante la jornada de ayer, después de que el concejal Sandro Puebla asegurara a radio Bio Bio que los intérpretes de “Sugar” estaban listos para subir a la Quinta Vergara.

“Lo de Maroon 5, si soy bien honesto… eso está firmado. Hoy día no se quiso presentar, pero está”, indicó Puebla, sólo minutos después que la alcaldesa Virginia Reginato señalara con cautela que la participación de la banda de Adam Levine “no está descartada, pero tampoco confirmada”.

¿Qué hay detrás de estas declaraciones cruzadas? Según confirmó Publimetro, la agrupación nacida en 1994 está en la mira de los organizadores y han habido conversaciones concretas. No obstante, aún no hay acuerdo cerrado que permita asegurar su participación en Viña 2020. Así las cosas, el anuncio por “fuentes informales” podría hacerse humo, tal como ocurrió en el pasado con varios otros artistas que fueron confirmados con bombos y platillos por algunos medios de prensa, pero finalmente nunca dijeron presente sobre el escenario de la Quinta Vergara.

La lista no es tan larga, pero llamativa. En septiembre de 2018, por ejemplo, se dio por confirmado a Luis Miguel y la noticia corrió como la espuma, aun cuando la organización nunca emitió palabra al respecto ya que el “Sol de México” no había dado -ni dio después- su “ok” para ser parte del llamado “Festival de los festivales”. Lo mismo pasó en diciembre de ese año con Jennifer Lopez, que incluso fue confirmada con un portada, pese a que no habían opciones de que subiera al escenario del certamen.

Se suman al listado Diego Boneta, que fue anunciado por los medios como un jurado confirmado, aunque sólo llegó a participar de la Gala tras ser invitado por una marca; y Cindy Lauper, que en 2016 fue confirmada de la misma manera como el número anglo. Pero eso nunca ocurrió.

En agosto pasado un programa de TV aseguró que Daddy Yankee estaba listo para retornar a la Quinta, pero eso tampoco está en vías de suceder. De hecho, la esposa del cantante Mireddys González ocupó su cuenta de instagram, durante la tarde de ayer, para confirmar que no será parte del Festival.

El tema, según explican a Publimetro, es que en el camino de conformar la parrilla de artistas para Viña se tantea, conversa y negocia con varios nombres y en el proceso, los trascendidos no siempre logran llegar a puerto por distintos factores, incluida la filtración sin que haya firma de por medio.

Así las cosas, aunque están las ganas de que Maroon 5 sea parte del evento, hay que esperar un par de semanas para saber si veremos a Levine y compañía sobre el escenario de la Quinta Vergara.

