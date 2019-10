Princesa Alba hace sus descargos tras sufrir acoso callejero sólo por andar con shorts: "Dejen de objetivizarme"

Princesa Alba es una de las cantantes chilenas del momento. La intérprete de Summer Love ha logrado posicionarse como una de las exponentes más importantes del trap nacional.

Este lunes, se refirió a un episodio de acoso callejero que sufrió mientras caminaba con pantalones cortos. A través de Twitter, reaccionó molesta ante la situación. "Hoy día salí con shorts y ctm hombres dejen de objetivizarme", señaló.

"Me carga porque salí toda feliz con tu outfit y te gritan una wea y te cagan todo el día", agregó en otro tuit. En las redes, recibió el apoyo de los usuarios. Incluso algunos compartieron experiencias similares a la que vivió la artista.

Según publicó El Dínamo, el hecho ocurrió el día en que la Princesa Alba regresó de una gira que realizó en México y Estados Unidos.

Me carga porque salí toda feliz con tu outfit 🥰😃🥰😃😍 y te gritan una wea y te cagan todo el día — princesa alba (@princesa__alba) October 7, 2019

No es la primera vez que la cantante alza la voz tras sufrir acoso. Hace un par de meses, hizo un descargo en Twitter en relación a este tema. "Yo feliz que me pidan fotos, pero por favor no me agarren de la cintura como si fuera su propiedad o como si fuera una cosa", escribió en su cuenta de Twitter.

Yo feliz que me pidan fotos 💕🌹 pero por favor no me agarren de la cintura como si fuera su propiedad o como si fuera una cosa idk — princesa alba (@princesa__alba) May 26, 2019

