Amada y odiada: las controvertidas reacciones que ha generado el "Joker" en redes sociales

Desde su estreno, el “Joker” se ha posicionado como un éxito de taquilla. Y es que la interpretación de Joaquín Phoenix causó expectación desde su debut en el Festival de Venecia hace unos meses. En aquel momento la crítica aplaudió de pie durante casi diez minutos, y la cinta recibió el León de Oro a la mejor película.

Hoy hay quienes la postulan como ganadora de los premios Oscar. Mientras que otros piden que sea retirada de cartelera.

Si bien el personaje del “Joker” siempre ha sido una figura polémica, la muerte de Heath Ledger tras encarnarlo en “Batman: El caballero de la noche” marcó un antes y un después en la discusión valórica sobre el eterno enemigo de Batman. Más ahora con la reciente cinta que "humaniza" y explica las motivaciones del villano de DC Comics.

Dicho eso, si aún no has visto “El Bromas”, es mejor que no sigas leyendo. ¿La razón? esta nota contiene spoilers.

Del amor al odio

Las primeras críticas sobre la película de Todd Phillips resaltaron que es una producción difícil de digerir. Por un lado, la trama en torno a los problemas de salud mental fue aplaudida por los espectadores. En parte porque esta reflexión es un tabú a pesar de su importancia.

No obstante, llegar a entender la mente de un asesino es peligroso. Sobre todo para los más influenciables. De ahí el temor de que esta ficción incite a la violencia.

De hecho, luego de su primera semana en el cine, hubo reportes de espectadores que decidieron abandonar la sala denunciando su crudeza. La policía de Los Ángeles fue más allá, aumentando su presencia en las calles aledañas a los cines de la ciudad.

Aún así tanto el director como el actor principal de “Joker” han defendido la cinta. Entre otras cosas, señalando que haber decidido reflejar la violencia de esa forma fue para crear conciencia sobre los problemas mentales, más que glorificarlos.

"Yo pensé: ¿acaso no es bueno hablar de las causas en el mundo real que producen la violencia?”, señaló a la prensa Joaquín Phoenix. “Para mí es muy responsable hacer que se sienta real y que tenga peso y consecuencias”, agregó.

Sin dudas el mejor estreno de Warner en los últimos tiempos no ha dejado a nadie indiferente. La narración en primer persona de lo “políticamente incorrecto”, sin su contraparte en el “lado del bien”, hace que el público sintonice con los sentimientos del personaje de Phoenix.

Un drama que es mirado desde la lucha de clases, desde la desprotección social y la falta de empatía hacia las personas enfermas.

Interpretación subjetiva

Los expertos coinciden en que esta película no es para todo público. Sobre todo considerando su oscuridad en el relato del protagonista; un hombre que clama por “gentileza” entre tanta hostilidad a la vuelta de la esquina.

“Lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras”, dice en un momento el “Guasón”. Y cómo no, si esta es su historia. Una oportunidad para dar a conocer los hechos que gatillaron su odio a la sociedad.

La motivación de este “antihéroe” es hacer reír. Pero el mundo no aceptó sus buenas intenciones, llevándolo a situaciones trágicas que terminan por reconfigurar su escala moral.

Una película que desde su primera escena retrata con crudeza la vida de Arthur Fleck, quien ha sido abandonado por el mundo a pesar de ser parte de él. Trama que genera sentimientos encontrados entre los espectadores, pues ver esta transformación llega a ser chocante en ciertos momentos.

Revisa algunos de los comentarios que ha dejado el estreno del"Joker":

"Joker" no es amable con su público. Su violencia no divierte, impacta. Joaquín Phoenix da vida a un hombre dañado hasta los huesos, que vive en una ciudad y un sistema que lo ha abandonado. Si bien se sitúa en los 70s es obvio que nos habla sobre nuestra era. ¡Merece ser vista! pic.twitter.com/icZrGmt7gz — Ese Bastardo en el Cine 🍿 (@EseBastardo1989) October 4, 2019

Hablemos de #Joker. Específicamente de sus problemas psiquiátricos. En este hilo van a haber pequeños #spoilers así que si no la han visto aun y no quieren saber absolutamente nada antes de verla, léanlo luego. La película deja MUCHAS perlas. pic.twitter.com/8b1dgwJB8U — Miguel (@miguelm_barrios) October 7, 2019

La anarquía. Su tratamiento crudo de la locura, la violencia, los abusos y el desprecio de ricos a pobres. La belleza de cada plano. LA ACTUACIÓN DE JOAQUIN PHOENIX (candidatazo a ganar el Oscar como mejor actor). Si Joker no es la mejor película del año, pega en el palo. pic.twitter.com/VVIyhrid7E — Mariano Dalesio (@mariandalesio) October 6, 2019

"Marvel: Hagamos la película más grande que se haya visto con 40 personajes en escena y que ninguna de la competencia la pueda superar. DC: Suelten al príncipe payaso".#Joker pic.twitter.com/ncb7ruNce0 — Daniel Devhero (@DanielDevhero23) October 4, 2019

Una OBRA MAESTRA

Todos los sentimientos

Perturbadora e impactante al 1000%#JoaquinPhoenix eres un PUTO AMO sin duda alguna ARTE ARTE!

Un reflejo de lo que hoy es el mundo!

Sin maquillaje, SOLO LO REAL!

👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

😭😭😭😭 #JokerMovie pic.twitter.com/mHmwIErrsF — COCO Diaz (@jdiaze19) October 4, 2019

Damas y caballeros con ustedes el próximo ganador del Óscar a mejor actor Joaquin Phoenix #JokerMovie pic.twitter.com/NuJR7KqseT — Kaito Nakamura (@El_Fotis) October 4, 2019

La mejor película del año es #JokerMovie y se confirma que Marvel nunca logrará superar DC, ¡NUNCA! y esto no pienso debatirlo con nadie. Buenas noches. 💣💥🃏 pic.twitter.com/azNmInjvlu — ⓋⒶⓁⒹⓄ 🃏 Joker (@iValdook) October 4, 2019

Sigue leyendo