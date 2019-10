Esteban Paredes en "Llegó tu hora": "hay que dejar a la selección tranquila"

El máximo goleador del fútbol chileno, Esteban Efraín Paredes Quintanilla, es el segundo invitado de la nueva temporada de "Te llegó tu hora", programa de TVN que conduce Karen Doggenweiler.

¿Por qué Esteban Paredes no fue titular constante en La Roja?

Con toda sinceridad hay luchadores importantes, como el Chupete Suazo, el Mago (Valdivia), y por eso nunca tuve la certeza de poder estar en la selección. Creo que el profe Sampaoli está muy identificado con la Universidad de Chile. Con Bielsa, todo fue muy bueno.

GENTILEZA TVN

¿Cuál es tu opinión de los problemas de camarín, entre los jugadores que no han sido convocados por rencillas internas?

Creo que los periodistas le han dado mucho a hablar de Bravo, Medel y Vidal. Creo que a la selección hay que dejarla tranquila. Como gente adulta, hablarán y se resolverán las cosas. Aún no se ha hablado, no se ha llegado a buen puerto. Aquí da lo mismo quien de el primer paso. La selección se tiene que unir. En nuestro medio hay códigos que hay que respetar. El no fue quien cometió ninguna falta, fue otra persona.

Paredes se vio muy conmovido, cuando en un episodio del programa habló del intento de suicidio que tuvo su padre, cuando pensó en acabar con su vida lanzándose con el entonces niño Paredes Quintanilla a los rieles del Metro. "Marisol, la segunda señora de mi padre, se convirtió en mi segunda madre. Ella nunca me maltrató y me dio los valores para desenvolverme en la sociedad".

"La plata no me ha cambiado, pero sí es cierto que uno quiere darse algunos lujos. Mi principal objetivo fue siempre tener una casa y me gustan muchos los relojes", confesó el goleador, quien tiene en el horizonte el récord de Carlos Casely como máximo artillero de Colo Colo.

En una de los preguntas de los hinchas, le recordaron a Paredes cuando la directiva del Santiago Morning no lo dejaba partir al Colo Colo. "Escribí una carta y dije que si no me dejan ir, me iba a retirar del fútbol. Siempre quise ser parte del Colo Colo".

GENTILEZA

Paredes aseguró que no se arrepiente de nada con el Colo Colo, sólo no haber ganado una Copa Libertadores. "La del 91 la viví como hincha, pero creo que con esa marca de goleador le estoy brindando gloria al equipo".

La periodista Paulina De Allende le preguntó sobre el error de comprar tres televisores robados, de 65 pulgadas cada uno. "Uno aprende de los errores que comete. Al camarín llega de todo y ofrecen de todo. No volví a comprar cosas que no venían de buena procedencia. Creo que nos falta un poco de orientación, de interiorizarse para ir por el camino correcto".

"Creo que los hinchas de la U no querían que yo hiciera ese gol histórico. Yo siempre he sido humilde en mis palabras, y siempre dije que le hacía mal al fútbol chileno que la U fuese a la B. Cuando estoy en la calle, los hinchas de la U me reconocen mi logro. Me parece un error que la U descendiera. Esperemos que no suceda lo peor", le confesó Paredes a Yamila Reyna. El artillero fue contactado primero por la U, antes que el Colo Colo, pero "ni que me hubiesen ofrecido 10 veces más la plata en la U, no hubiese renunciado ir al Colo Colo".

La producción del programa sorprendió al jugador, con testimonios de su familia, de su esposa Yeni y de su hijo mayor, quienes destacaron las virtudes del goleador, en especial su humildad y don de gente.

"Las principales tentaciones de los futbolistas jóvenes son las mujeres, los tragos. Hay que cuidarse y atender a las prácticas para formar parte de las alineaciones titulares el fin de semana", reflexionó el jugador.

Sobre el inevitable tema del retiro, Paredes comentó que "te cuesta mucho dejar el fútbol. Hay algunos jugadores han caído en depresión. Pero creo que aún me queda, tengo hasta final de año para decidirlo y lo haré con mi familia".

Egresado de la escuela técnica como mecánico, Paredes confesó que su sueño de siempre fue "ser un PDI".

🔴 "Mi padre se intentó suicidar conmigo", la fuerte declaración de Esteban Paredes en #LlegoTuHoraTVN ➡ https://t.co/XYEkJadpbI pic.twitter.com/CpMORdc5XJ — TVN (@TVN) October 11, 2019

Noticia en desarrollo