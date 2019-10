¿Muy exagerada?: reacción de Rocío en "Verdades ocultas" generó una ola de comentarios en redes sociales

Ayer se emitió un nuevo capítulo de "Verdades ocultas". En el episodio, se vivió un complejo momento de la historia. Rocío (Camila Hirane) y Tomás (Matías Oviedo) se volvieron a encontrar en el tribunal de familia.

En ese instante, el juez reconoció la paternidad del empresario gastronómico sobre Benjamín. Desde ahora, tendrá responsabilidad, obligaciones y derechos ante el menor. Además, el pequeño podrá llevar su apellido.

En el tribunal, el abogado de Tomás pidió la palabra. "Mi representado quisiera presentar una demanda por la tuición de su hijo. Hace varios años que se le viene negando su paternidad y él quisiera revertir esta situación", sostuvo.

Ante esta petición, la protagonista de la trama estalló. "¡No, eso no va a pasar! ¿Me escuchaste? No tienes ningún derecho, Tomás. No me vas a quitar a mi hijo", gritó. Mientras tanto, Gonzalo (Renato Jofré), su hermano, la contenía. "¿Qué quieres, Tomás, qué quieres? ¿Vengarte de mí? ¿Quieres destruirme la vida, qué es lo que quieres?", agregó.

"Es lo que me corresponde por derecho, nada más, ser el papá de Benjamín", le respondió el demandante. El padre del niño dijo que nunca había visto a la abogada así. "Yo sí, Rocío es capaz de cualquier cosa con tal de no hacerse cargo de sus actos. Mírala cómo está ahí, haciéndose la víctima con sus hermanitos. Aquí las únicas víctimas son mi hermano y Benjamín, y tú, por supuesto, Tomás, sobre todo tú", le señaló Eliana.

Ante la desesperación, la viuda de Rafael (Nicolás Saavedra) interceptó al magistrado. "Tomás Valencia no está capacitado para cuidar a mi hijo. Él acaba de cumplir condena por asesinato", sostuvo. El juez le dijo la disputa la tenían que resolver los dos en una mediación obligatoria. Si en esa instancia no llegan a acuerdo, podrán recurrir al tribunal.

La reacción de Rocío generó una ola de comentarios en redes sociales, ya que no gustó su actitud. Muchos usuarios la calificaron como "sobreactuada" y "exagerada". Revisa algunos comentarios que dejó la escena en Twitter:

Esto no es joda para aguantar gritos en una sala del tribunal. Apercibimiento a Roncio que si sigue haciendo escándalo se va preciosa #VerdadesOcultas — Carlos Etchepare Allup (@1carlosetchepar) October 9, 2019

Que weón el guionista de #VerdadesOcultas presentado una reacción de "vieja culiá" de la Ojúa ante un tribunal sabiendo que es abogada. pic.twitter.com/7XdxbP3ZW8 — VIVA CHILE 🇨🇱 (@VivaChile5000) October 9, 2019

Esta llegó curada a tribunales ,medio show que se mandó. #VerdadesOcultas — Pamelita 🐱🐾🌻🎃 (@sherlocka007) October 9, 2019

Patético el show de Rocío… Again… #VerdadesOcultas — Felipe Rojas (@FelipeRojasR) October 9, 2019

Que gritona y chillona la Rocío… se parece a mi vecina que pone cumbias los Domingos por la mañana #VerdadesOcultas pic.twitter.com/Z9hQT18i2f — Fraaan (@Fraaansu96) October 9, 2019

Preparen los tímpanos, se vienen los gritos de la soa Rocío #VerdadesOcultas — Javiera (@Javiera_Ignacia) October 9, 2019

#VerdadesOcultas rocio eres una borracha una nausebunda dando un espectaculo estamos en una corte pic.twitter.com/qPPVyLkzM8 — Celestoxica (@celestoxica) October 9, 2019

Rocio alharaca, esa actitud no te ayuda en nada y menos en el tribunal #verdadesocultas — paulinavergara (@pauli19832010) October 9, 2019

Te recomendamos: