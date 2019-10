Claudio Arredondo y su desvinculación de Mega: “Parece que la política del canal es bajar los costos a como dé lugar“

Ayer fue un duro día para Claudio Arredondo. Y es que el actor de “Juegos de Poder” terminó de grabar la teleserie nocturna de Mega. Pero nada hacía presagiar que luego de esto sería desvinculado de la señal privada.

Según explicó Arredondo a Lun, ya intuía que no seguiría trabajando en este área dramática. Recordemos que el intérprete alcanzó a participar en cuatro producciones durante este tiempo en la estación del grupo Bethia.

“Era algo que se veía venir por el escenario general de la industria“, expresó el actor de 56 años al medio citado.

Respecto a cómo fue la situación, Arredondo reveló que desde Mega le dijeron que no podían “seguir pagándole a actores que no estén haciendo nada”. “Yo siempre les dije a los productores ‘si yo no estoy haciendo nada, ocúpenme en algo’ (…) Parece que la política del canal es bajar los costos a como dé lugar“, agregó.

Eso sí, aseguró estar tranquilo. “Tengo ahorros y cero deudas. Tengo mi casa y los autos pagados”, explicó el otrora “Papá a la deriva”.

“A lo mejor me convocan para una producción que empiece luego. Estoy en el mercado. Si me llaman, no le voy a hacer asco a nada, al contrario”, acotó Arredondo, quien por ahora planea seguir con su obra “No + Excusas”.

