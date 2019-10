"¿Quién quiere ser millonario?" debutó liderando en el rating y con duras críticas en redes sociales

"¿Quién quiere ser millonario?" regresó a la televisión este jueves. Con Diana Bolocco como su animadora y en nueva casa televisiva, el programa logró cautivar a los televidentes.

Tres historias buscaron los 100 millones que entrega el espacio a quien responda correctamente 15 preguntas. La primera participante fue la abogada Carmen Gloria Arroyo, quien fue en representación de Zulema Aburto, una guardadora que quería el premio mayor para poder levantar una sala cuna y viajar junto a su marido.

Ambas se llevaron el monto más alto de la noche $3.500.000, fallando en la pregunta número 11: "¿De qué color es la letra L de Google?", exclamó la conductora. La respuesta era verde y respondieron azul.

Después fue la oportunidad de Camila y Nicolás, ambos actores. Este último fue uno de los protagonistas de la recordada ficción "¿Dónde está Elisa?" de TVN. El sueño de la pareja era poder traer a vivir con ellos a Santiago a Catalina, la hija de 14 años de Camila, quien vive en San Antonio con sus abuelos,.

A ellos no les fue muy bien en"¿Quién quiere ser millonario?". Perdieron y bajaron al piso de 500 mil pesos tras la pregunta: ¿Cuál es el país en el que se consume más pan, según datos de FECHIPAN?. La respuesta era Turquía y respondieron "Chile".

La tercera en concursar fue Camila Herrera, una conocida ex niña símbolo de la Teletón. Por estos días, la joven ha destacado como actriz de doblaje en dos teleseries turcas emitidas por Mega. Tampoco su participación fue muy auspiciosa, ya que falló y se llevó sólo 500 mil pesos.

De esta forma, y según datos de Mega,"¿Quién quiere ser millonario?" lideró la franja prime. Entre las 22:27 y las 00:24 hrs. alcanzaron 16,4 puntos de rating, triunfando frente a su competencia que obtuvo:

CHV: 9,8 puntos.

TVN: 9,7 puntos.

CANAL 13: 8,6 puntos.

Las críticas a "¿Quién quiere ser millonario?"

"¿Quién quiere ser millonario?" logró ser tendencia en Twitter, aunque no sólo por buenos comentarios. Muchos usuarios recordaron a Don Francisco animando el espacio y a muchos no les gustó algunas modificaciones del programa. Además, a otros no les gustó que no emitieran "Juegos de Poder".

Acá te dejamos algunos de los comentarios "¿Quién quiere ser millonario?".

Para qué llamaron a casting si va gente que ha salido en TV?🤦 Que vuelva al 13 la wea #millonarioxmega — B a r. ꕥ (@Barbarbie_) October 11, 2019

¿Mi opinión de #MillonarioxMega? -El escenario es muy grande.

-Diana no es Don Francisco.

-No se sabe si es "Quién QUIERE…" o "Quién MERECE…".

-Puede mejorar…pero no sé qué tanto.

-Al menos no lo aggiornaron demasiado. — Luis Alejandro Bello (@luchojanobello) October 11, 2019

THIS! soñaba de pendejo llegar a participar en esta wea y me preparé más que la chucha, pero el formato actual de #MillonarioxMega vale callampa. https://t.co/ddncv4MNgN — Toño Castro (@AlphaOrionis3) October 11, 2019

Se farriaron un gran formato.

La gente quiere ver personas común y corriente ganar dinero con sus conocimientos. No más pitutos. #MillonarioXMega — ᴄαᴍɪ. (@butvelez) October 11, 2019

Que facil las preguntas 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #MillonarioXMega — Consuu González (@consugonzalez97) October 11, 2019

#MillonarioxMega me sé las respuestas pero si voy me saldría onda como ‘kilómetros del lago titi caca’ pic.twitter.com/brEBqG8Nct — Koti🐱! (@Kotiboop) October 11, 2019

#juegosdepoder esperando como los wns y me salen con esto😡 #MillonarioXMega — eliecer sanhueza (@eliecersanhueza) October 11, 2019

#MillonarioXMega

Pucha, yo pensaba que el programa iba a ser algo así 😞😂 pic.twitter.com/GQH55S0gel — Chica del sur (@lokitadlosgatos) October 11, 2019

Diana Bolocco con toda la crema que le pusieron encima. #MillonarioXMega pic.twitter.com/n3iRtr1AM8 — Alexis Trigo Barraza (@ProAlexis23) October 11, 2019

#MillonarioXMega podrían darla los Viernes en vez de #morandeconcompañia y no sacar #JuegosDePoder ademas en este país quien chucha quiere ser millonario si vivimos tan bien. pic.twitter.com/jQKEThtshF — Francisco Mena (@reivajanem) October 11, 2019

Las preguntas son tan malas que ni algo de cultura general se puede sacar en limpio #MillonarioXMega — ComentandoTele (@ComentandoTele_) October 11, 2019

#MillonarioXMega que vergaaa! 10 preguntas por 2 horas.. Y con relleno de historias emocionales pa rellenar🤦‍♂️hasta a mí me hacen más preguntas cuando estoy detenido 😂 — Aarón López (@AAlopezP) October 11, 2019

#MillonarioXMega otra mierda mas de programa, seguro es la copia barata de una versión argentina — Jebús (@jebus_dice) October 11, 2019

Nos pasaron por el Aro con #JuegosDePoder No avisaron estos jetones… #MillonarioXMega — Mariano Beltrán Presidente (@BeltranCorrupto) October 11, 2019

#MillonarioxMega Ya comenzaron cagándola.

El programa era bueno cuando llegaban 10 personas y entre ellas la que ordenaba unas opciones más rápido era la seleccionado.

Este formato se presta mucho para apitutados. Cero transparencia. — Gabo Federer (@Gabo_Federer) October 11, 2019