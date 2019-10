El comentario de participante de "El Discípulo del Chef" que sacó ronchas entre los televidentes

El domingo se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el nuevo programa de cocina de Chilevisión, en el que se vivió un tenso momento entre los aspirantes. En esta ocasión, el desafío consistía en preparar platillos sin carnes para un panel de expertos parrilleros.

En medio de la prueba, los equipos verde, rojo y azul vivieron enfrentaron algunos problemas, pero fue este último el que causó más controversia debido al carácter de una de sus participantes. Se trata de Michelle Lacoste, quien tuvo encontrones con varios de sus compañeros y especialmente con Evelyn, a quien se dirigió en duros términos por manipular un alimento de una manera que a ella no le pareció.

"¡No me lo des vuelta! No hagas lo que yo tengo que hacer. Yo no me metí en tu huevá. No, está mal, está mal. Mira, mira los dibujos. ¡No lo des vuelta, te digo!", dijo en un tono violento, lo que provocó la molestia de sus otros colegas, quienes aseguraron que el carácter de Michelle no es el mejor al momento de cocinar.

CHV

"Michelle tiene formas que quizás no son las correctas. Si yo hiciera mi trabajo perfecto, eso tampoco me da el derecho de criticar el trabajo de un compañero. Si bajara un poco el ego, podríamos trabajar bien como equipo", dijo Ariel Rosales.

Por su parte, Michelle Lacoste lanzó su propia crítica al equipo e intentó desmarcarse de sus compañeros apelando a su experiencia. "Siento que a mi equipo más que afiatarse le hace falta más nivelar. Hay algunos que tenemos un gran paladar otros no tienen un paladar desarrollado, hemos vivido de distinta manera la vida", comentó.

Sin embargo, su actitud y las duras palabras que utilizó durante el desafío no pasaron inadvertidas por el chef y líder del equipo azul Yan Yvin, quien le llamó la atención en el estudio. "Cuidado, eres una discípula igual que todos, entonces no quiero escuchar malas vibras en ningún momento. Yo sé que la tensión algunas veces nos hace decir cosas que sobrepasan lo que pensamos. ¿Estamos Michelle? ¿Estás de acuerdo conmigo?", dijo.

El hecho provocó la molestia de los televidentes, quienes reaccionaron con duras críticas a la concursante a través de Twitter.

Revisa algunas de las reacciones a continuación:

K tipa mas desagradable la Michelle, un poco de humildad no le vendría mal, k bueno k Yann la baje del pony #DiscípulosBajoPresión — Karen (@Karenderick) October 14, 2019

Q tipa mas desagradable es Michelle, entre q se jura "sabelotodo" y de paladar fino y la la boca de tarro q tiene… Debería "afinar" su vocabulario primero q nada #DiscípulosBajoPresión — Carola (@Carito3311) October 14, 2019

Al parecer el paladar es lo único fino que tiene Michelle…. es una metralleta de enojo y garabatos #DiscípulosBajoPresión — Doña Rata (@GaddyHackwrench) October 14, 2019

Deberia irse Michelle, que mujer más insoportable 🙄 está bien querer ganar siempre, pero de ahi a menospreciar a sus compañeros porque ella "tiene un paladar fino" es enfermante #DiscípulosBajoPresión — Estefanía Rivas M (@FaniRivasM) October 14, 2019

Que bueno que le pararon el carro a Michelle #DiscípulosBajoPresión pic.twitter.com/L56W6F4fiX — Menabeatrixe (@menabeatrixe) October 14, 2019

Que mujer mas desagradable la Michelle del equipo azul en el discipulo del chef #DiscipulosBajoPresion @chilevision — Nacha Gajardo (@nacha_gajardo) October 14, 2019

la michelle de discípulo del chef es insoportable ojalá la echen es toda creída y mira a los demás en menos equisde — ‏ً (@yeeunlix) October 14, 2019

