Hasta las lágrimas: Marcela Vacarezza se quiebra al recibir un mensaje de Rafael Araneda

Rafael Araneda se encuentra en Estados Unidos para conducir el programa Enamorándonos USA, de Univision. Por esta razón, ha tenido que dividir su tiempo entre la familia y el trabajo.

Esta mañana, Marcela Vacarezza contó en Muy buenos días que su esposo viajó desde Miami para pasar el fin de semana junto a ella y sus hijos. Mientras hablaba de su relación, el matinal de TVN la sorprendió con un mensaje del ex conductor de Rojo.

En el saludo, el animador habló de lo difícil que ha sido estar alejado de sus hijos. "Yo sabía que iba a ser lejos lo más duro, y lo ha sido. Soy un tipo de afectos, de cariño (…) Me falta piel y eso yo lo extraño", señaló.

Además, dijo que estaban conversando en familia sobre esta situación. "Así esto no puede ser eterno. Tiene que ser un periodo. O nos vamos para allá, o nos quedamos acá o nos vamos algunos y se quedan otros. Pero al viejo no lo pueden dejar botado les digo yo", sostuvo.

Luego se dirigió a su esposa y recalcó la labor que ha tenido en su ausencia. "Yo la admiro. Yo se lo dije, se ha pasado. Lo está haciendo increíble", expresó. "Usted ha asumido un doble rol… Usted siempre ha acompañado con su presencia estando donde yo no puedo estar", agregó.

En el estudio, Marcela se emocionó con las palabras de Rafael. Ella aclaró que las lágrimas son porque encuentra que el papá de sus hijos es valiente por irse a otro país y comenzar desde cero. "Admiro su forma de enfrentar la vida. Lo encuentro súper valioso", aseguró.

Por otro lado, dijo que nunca habían celebrado el nuevo trabajo de Araneda, porque sabían los sacrificios que implicaba. Uno de ellos es que no va a estar en la graduación de su hija mayor.

"Lo más complicado es que uno siente que no hay seguridad de lo que va a pasar(…) Es como estar sin la estabilidad de saber qué va a pasar mañana porque no puedes proyectarte", indicó. Por otro lado, revela que no se puede ir, porque una hija tiene que dar la PSU y a la otra le quedan dos años para salir del colegio. "Si decidimos irnos, se tiene que separar la familia, y no es mi intención", enfatiza Vacarezza.

