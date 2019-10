¿Inventará un embarazo? Seguidores de "Verdades ocultas" lanzan teoría tras impactante escena

En Verdades ocultas, Eliana (Francisca Gavilán) sigue con el plan de destruir a Rocío (Camila Hirane). Su idea es que Valentina (Clara Larraín) enamore a Diego (Cristián Arriagada) para hacer sufrir a la protagonista de la historia.

Por este motivo, cuando el amante de Roció visitó a la abogada, ella puso unas gotas en su copa de vino. De esta forma, lo drogó. Sin embargo, se le fue de las manos. Le dio una dosis muy alta, quedando inmóvil en el sillón. En ese momento, la hermana de Rafael (Nicolás Saavedra) fue en ayuda de Valentina.

Al otro día, Diego no se acordaba de nada. "¿Qué pasó?", le preguntó a su compañera. Ella lo saludó y le ofreció prepararle un café. Pero el abogado estaba en shock. "Pasó lo que tenía que pasar", le respondió Valentina, quien le hizo creer que habían pasado la noche juntos.

Luego, al ver la negativa de Diego, la mujer lo encaró. "No me digas que esto no debió haber pasado, porque ayer me dijiste absolutamente lo contrario", señaló. Rápidamente, el involucrado se fue del departamento.

La escena fue muy comentada en redes sociales. En Twitter, el hecho generó impacto. Además, los seguidores de Verdades ocultas lanzaron una teoría a partir de la mentira de la trabajadora del bufete de abogados. Aseguraron que podría aprovechar esta situación para inventar un embarazo de Diego. ¿Será verdad?

A continuación, revisa las reacciones que dejó este momento:

Pobre Monito ! lo van a atrapar con un embarazo sicológico de la Cejismunda que ta más pitiá del mate. #VerdadesOcultas — Pamelita 🐱🐾🌻🎃 (@sherlocka007) October 16, 2019

Ojala no invente lo del embarazo. Serria una lata #VerdadesOcultas — warfarina (@warfarina) October 16, 2019

Y ahora la Valentina dirá que está embarazada 🤦🏻‍♀️ Qué obvia! #VerdadesOcultas — Cecilia N. (@feline_feline) October 15, 2019

Lo que falta es que la Valentina invente un embarazo 😂 #verdadesocultas — Patricia 🦊📷🖌️ (@malditarpia) October 16, 2019

Ahora la Helga se va a hacer la embarazada 🙄#verdadesocultas — Siri Tachi (@TachiSiri) October 16, 2019

¿También inventará que está embarazada? 🙄😒 #VerdadesOcultas — Karen Fernanda (@karen_fer1688) October 16, 2019

Como es de loca la Valentina, capaz que ella misma termine matando a la Eliana… #VerdadesOcultas pic.twitter.com/HeEeOPU9La — Danii Riquelme (@DanniiRiquelme) October 15, 2019

Cómo se supone que con ese plan Valentina iba a tener a Diego?🤔 #VerdadesOcultas — Sole 🙂 (@sole_aoi) October 16, 2019

Que predecible la escena del monito y la Valentina #VerdadesOcultas — Gabriela 💫 (@Gabriel51189709) October 16, 2019

