Jennifer Aniston se vuelve récord Guinness y sorprende con foto con rockero

Tan solo cinco horas con 16 minutos le tomó a Jennifer Aniston romper un récord Guinness. Una marca que logró al estrenarse en la red social Instagram. La actriz estadounidense que dio vida a Rachel en "Friends" sorprendió a todos al realizar su primera publicación con la cosechando un millón de seguidores.

Friends star Jennifer Aniston received a warm welcome to Instagram, as fans helped her break the record for the fastest time to 1M followers ⏱️ https://t.co/sx2yutwEWL

— GuinnessWorldRecords (@GWR) October 16, 2019