Artistas latinos solidarizan con manifestaciones en Chile: "Estamos con ustedes 100%"

El mundo de la música no ha quedado ajeno de las manifestaciones que vive nuestro país. Tras el fuerte estallido social en la capital, distintos artistas mandaron su apoyo a los chilenos.

Hubo quienes fueron más críticos a través de redes sociales. Por ejemplo, René Pérez, más conocido como Residente, envió un video instando a "no quitarse".

“Si hay que reunir artistas o lo que sea me tiran el ‘direct’ (mensaje directo) y yo estoy ahí. Les digo que se manifiesten, que no dejen de manifestarse porque así pasó en Puerto Rico y trataron de pisotearnos. (Pero) manifiestense pacíficamente para que nadie les diga que son revoltosos”, expresó el ex Calle 13.

En tanto, otros exponentes del regueatón también quisieron sumarse. Don Omar envió fuerzas para el país:

"Te Amo Chile", escribió la voz de "Pa que la pases bien", mensaje que fue replicado por Wisin. Nathy Peluso, Ska-P, C. Tangana, fueron otros de los presentes en esta cruzada cibernética.



Revisa algunos de los mensajes de apoyo:

Estado de emergencia en Chile, militares en las calles, todo el pueblo chileno contra las subida del metro. Vamos Chilito, os enviamos ánimo y fuerza!! pic.twitter.com/aDFDTU9J1H — Ska-p (@skapoficial) October 19, 2019