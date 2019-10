Periodista de TVN fue detenido en vivo durante el toque de queda a pesar de tener su salvoconducto

Continúan los días agitados en el país. Este sábado se vivió el primer toque de queda desde 1987. La medida llevó a cientos de uniformados a patrullar las calles de 22:00 a 7:00 horas, al menos en la Región Metropolitana.

Debido a esta medida, los distintos canales de televisión dijeron presente en una cobertura que se extendió durante la madrugada.

Tiempo en el que ya había comenzado el toque de queda, por lo que los periodistas que estaban en las calles debieron pedir un salvoconducto para seguir desplazándose por la capital.

En este contexto, a eso de las 5:30 de la madrugada, Fabián Collado, periodista de TVN, fue detenido por Carabineros. Pero al dejar claro que portaba su salvoconducto entregado por la misma institución, no fue escuchado.

El profesional fue detenido en el mismo instante y siguió transmitiendo. Claro que esta vez a través de su teléfono.

Desde el estudio instaron al comunicador a seguir en contacto, para así ayudarlo a salir de la incómoda situación.

A esa hora los usuarios en Twitter comenzaron a llenar la red social con sus comentarios sobre la detención. Muchos de ellos enfatizando en que los uniformados no respetaron el documento legítimo de Collado.

Cabe mencionar que tras un par de horas el profesional usó esta misma red social para informar su paradero.

Ahí mencionó que fue un descriterio por parte de Carabineros el no haber considerado su salvoconducto. “Estimados estoy bien, recorriendo las calles nuevamente. Falta de criterio es lo que llevó a la “detención” en Ñuñoa. Cero sentido… pero en fin. Gracias por la preocupación”, expresó Collado .

PERIODISTA DE TVN FUE DETENIDO EN DIRECTO A PESAR DE TENER PERMISO PARA CIRCULAR EN TOQUE DE QUEDA Y TRANSMITIERON COMO LO ACUSABAN DE OTROS DELITOS Y EL CANAL CAMBIÓ DE NOTICIA, NO TIENEN NI EMPATÍA POR LOS SUYOS #toquedequeda

Que insólito que se lleven detenido a periodista Fabián Collao de TVN y queda solo el camarógrafo filmando… pero Collao siguió transmitiendo audio por celular y lo querían obligar a que cortara la llamada mientras preguntaba porque se lo llevaban y fue por "falta de respeto"

— 🆁🅾🅱🅴🆁🆃🔊Where do these thoughts come from?💥 (@robertopolis) October 20, 2019