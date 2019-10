Famosos al ataque: estas son las celebridades que apoyan el movimiento que se está viviendo en el país

Ver esta publicación en Instagram

También, destacados animadores de la televisión no quisieron estar al margen ante la situación. Diana Boloco, Cristián Sánchez, Karen Doggenweiler, entre otros, fueron algunos de los que aprovecharon sus redes sociales para dar a conocer su opinión con respecto a lo que está sucediendo.

"No podemos ignorar la profunda herida que tienen millones de nuestros compatriotas. El diagnóstico está claro. Es una herida que ha crecido durante décadas debido a una injusticia y desigualdad social gigantesca", comentó Diana.

A pesar del apoyo de todos estos, algunos fanáticos han repudiado la poca participación al momento de opinar de algunos artistas, entre ellos han criticado a Paloma Mami, quien según sus fanáticos, no se manifestó al respecto hasta haber sido presionada por estos. Esta situación es muy similar a la que vivió Francisco Saavedra, quien duramente comentó en sus redes "a todos los que me han dicho "apareciste" sí, aparecí y aparezco cuando yo lo decido y no de manera irresponsable, incendiaria y violenta", expresó.