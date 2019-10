"No estamos en guerra, estamos unidos": Famosos responden a polémicos dichos de Sebastián Piñera

View this post on Instagram

Chile no está en guerra, pero sí en la hora de la verdad. En el momento de las definiciones grandes, en el minuto de hablar en serio sobre una crisis que hay que observar y enfrentar con total justicia. Es cierto que no hay épica alguna en el vandalismo y el saqueo, y es de una mínima sensatez y de una máxima responsabilidad ciudadana rechazarla sin complejos. Pero eso no es todo lo que ha pasado en estos días. Lo que también se ha visto es una inmensa mayoría pacifista y transversal cuya legítima protesta todavía no ha sido escuchada en el fondo, menos cuando se ha impuesto el discurso policial. Y también ha habido acusaciones graves de una represión que ha excedido las atribuciones de la ley, lo que es tanto o más repudiable que el pillaje. Yo me siento parte de esa mayoría pacifista y transversal que quiere ser escuchada y también volver a la normalidad, aunque eso no significa en absoluto querer volver a lo mismo. Al contrario: que se imponga el orden, pero que también se haga política en serio, con mayúsculas. Que venga un nuevo pacto social, más justo y solidario, y que el legítimo derecho a protestar sea realmente respetado y atendido cuando se escucha con la fuerza de estos días.