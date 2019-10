Nicolás Gavilán saca aplausos por su participación en las protestas sociales

Nicolás Gavilán se transformó en todo un fenómeno en "Pasapalabra". El joven de Hualpén se llevó un millonario monto y el cariño de la gente. Y es que su sencillez y simpatía caló en los televidentes, quienes lo siguen hasta el día de hoy en redes sociales.

Por eso nos enteramos que el joven hace días participa activamente en las protestas sociales. A través de Instagram se le vio en las manifestaciones de Concepción. Además, algunas personas han compartido fotos con él.

Manifestantes llegan a TVN y Mega para exigir información imparcial fueron cientos de personas

Acá algunas fotos de Nicolás Gavilán

Propongo a Nico gavilán como presidente wn, el es el futuro de Chile #ChileDesperto pic.twitter.com/cSTeDwp1uo — Eli🍃🇨🇱 (@CmilizerForever) October 20, 2019

Aquí con el Nico Gavilán en la marcha. #RenunciaPiñera pic.twitter.com/URDX3Zc8aq — Ingrid (@giocolina) October 21, 2019

La participación de Nicolás Gavilán y su compromiso social fue aplaudido en redes sociales. Algunos, lo postularon como el próximo Presidente de Chile.

Aquí te dejamos algunos de los comentarios.

El único con derecho a evadir impuestos y todo lo que quiera es el héroe de todos los chilenos: Nico Gavilán, un capo.

Ese debería ser presidente y dueño todopoderoso del mundo. AWANTE — ⸙ᴀᴘᴏᴄᴀʟɪᴘsɪs🇨🇱 (@apocalxpsxs) October 21, 2019

No había cachado que el Nico Gavilán estaba protestando en Hualpén.

👏💪 — AngeloGotelli (@Angelo_Gotelli) October 21, 2019

Lo mejor de la marcha, pillarme al Nico gavilán — Mariela Mardones (@Marielamardoal) October 21, 2019

Nico Gavilán, como persona de bien que es, está presente en las manifestaciones. Ahora sí que se tiraron fachos culiaos#EstoPasaEnChile — random666 (@clgoret) October 21, 2019

Nico Gavilan anda en la marcha de conce. A hero, a true hero. — Constanza (@constansadd) October 21, 2019

"¿Por qué siguen preguntando hue…?": la fuerte "parada de carros" de hombre a periodista de Mega Discutieron porque el periodista no andaba con el logo del canal

Nicolás Gavilán tras "Pasapalabra"

El estudiante de pedagogía en música era el favorito de los seguidores del programa de concurso. Se ganó el cariño del público por su humildad y perseverancia.

Por eso, cuando por fin logró ganar, causó gran emoción. Su popularidad, incluso, le permitió aumentar notoriamente su número de seguidores en Instagram, superando los 170 mil.

Por esta razón, el joven de 22 años ha tenido que lidiar con la exposición que ha provocado su participación en "Pasapalabra".

"Necesito tiempo, tranquilidad… un viajecito largo tal vez, de una semana, dos semanas… igual me estresa un poco que la gente me conozca. Me gustaría volver a sentir eso de pasar piola", revela Gavilán a LUN.

"Yo sé que si llegaba a ganar iba a ocurrir esto. Ahora tengo que esperar a que pase un poco para estar más tranquilo. Voy a tener que empezar a preocuparme de lo que voy a hacer con la plata", añade.