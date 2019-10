Joy Huerta comparte el "Cacerolazo" de Ana Tijoux y asegura que "la historia no debe repetirse"

View this post on Instagram

Chile, estamos con ustedes ❤️ La historia NO DEBE repetirse, #Latinoamérica DESPIERTA, #Chile no es el único país alzando la voz tratando de hacerse escuchar por su gobierno. Mi gente, ayudemos a difundir la realidad de lo que está pasando en las calles de Chile, que saquen a los militares de la calle y permitan un diálogo abierto con la ciudadanía. Hoy por ellos que mañana podríamos ser nosotros. #Cacerolazo Aguante Chile!!! • #Repost @anatijoux ・・・ #cacerolazo Gracias infinitas a toda la gente que mando sus videos. Aguante CHILE!!!