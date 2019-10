Tras las críticas: Karol Lucero salió a protestar a Plaza Italia

Hace rato que Karol Lucero es parte de críticas en redes sociales. A veces por nada en específico, simplemente porque es Karol Lucero. De hecho, ya van un par de ocasiones que manifestantes se acercan a los micrófonos de los canales que transmiten en vivo y han enviado fuertes mensajes al comunicador.

Sin embargo, la última vez que estuvo en la palestra, fue porque le contestó a un usuario de redes sociales.

“Eres joven y en una posición privilegiada con una amplia vitrina, un líder de opinión para aquellos que te siguen, me incluyo, no puedes ser indiferente frente a los terribles hechos que ocurren en Chile, no solo ahora con las protestas sino que cada día con las constantes desigualdades que nos ha heredado un sistema Maquiavélico que tiene a un país enfermo. Este reciente post tuyo es un buen comienzo para poner en evidencia esa empatía y seguir por ese camino”, escribió un cibernauta.

El panelista del matinal de Mega respondió y aseguró que no entiende el por qué de la mala onda. “No es indiferencia… hay cosas muy injustas, pero no dependen de mí, me gustaría cambiarlas; pero siempre hay críticas que no merezco, no le hice mal a nadie, ¿por qué le dan conmigo? Veo redes y recibo ataques injustificados. Algunos les molesta que siempre ‘ande metido en todas las causas sociales’, si no estoy, también les molesta. Al final es mejor dejar que las cosas fluyan por si solas; ojalá acabe pronto lo malo, siempre tuve que luchar solo para salir adelante”, respondió Karol Lucero.

Salió a protestar

Sea o no porque lo criticaron, lo cierto es que Karol Lucero salió a protestar. Se sumó a las demandas sociales en la calle y estuvo en Plaza Italia, subió unas cinco historias a su Instagram y, de seguro, regresó a casa antes del toque de queda.

Luego del anuncio del Presidente Piñera, subió también los cambios presentados y preguntó a sus seguidores si éstas eran suficientes o un buen comienzo.