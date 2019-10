Denise Rosenthal declara sobre la realidad nacional debido a que sus fans pidieron su opinión

View this post on Instagram

He tenido mucha pena, mucha angustia estos días. He tenido miedo, he sufrido viendo a mi propia gente sufrir. Y no se imaginan cuanto. He intentado permitirme un espacio de reflexión, en la mitad del caos porque tengo en este caso una responsabilidad que es más grande que mi rabia, que mi frustración, que mi impotencia. Yo no soy líder de opinión, si esperan a que les diga lo que ustedes debiesen o no hacer, o que debiesen creer u opinar, no lo haré, nunca. Intento día a día promover opiniones, visiones, y trabajo cotidianamente a través de lo que yo sé hacer, de lo que me he dedicado a aprender; comunicar abarcando la música popular desde un lugar consciente, intentando generar contenidos que estén al servicio de lo que ustedes cada quien con sus diferencias pueda tomar, recibir, profundizar, o en algunos casos necesitar, transversalmente. Deseo en lo más profundo de mi corazón que cese la violencia, si me piden difundir esos videos que ya [email protected] hemos visto, y que sabemos que son horribles, dolorosos, no esperen eso de mi, porque no lo haré. Apenas puedo verlos porque se me aprieta el pecho, se me remece el estómago y se me estremece mi corazón. Las redes sociales hoy cumplen por sí solas esa función de difusión. Mi función es buscar la unión, el respeto, el amor, es encontrar la manera de luchar en equilibrio, en consciencia. Siento mucho a quienes pueda o no decepcionar, pero cuando escribo algo o comparto algo, lo hago siempre desde mi corazón, desde mi verdad, porque intento ser transparente y honesta con mi sentir. Nos han enseñado a prevalecer nuestras individualidades, a compararnos constantemente, a juzgar antes que mirarnos, antes que empatizar, o antes que reconocernos y vivir en comunidad. Cuando esperen algo de mi, pregúntense uds mismos, que hace cada [email protected] en el día a día para lograr eso que queremos conservar?