"¡No jodan, carajo, qué es esto!": la reacción de Gael García a la violenta represión policial en Chile

Gael García demostró que está pendiente de Chile. El actor mexicano expresó su inquietud y rechazo a la represión policial en Chile compartiendo un video. Lo hizo a través de redes sociales con un certero y corto mensaje.

"¡No jodan, carajo, qué es esto!", dijo en Twitter. Sin embargo, no fue todo, ya que también compartió algunos de los mensajes de los chilenos en la misma plataforma.

"¡Buenos días a todas y todos! (menos a Piñera y su bono de subsidio a la desigualdad). Cada vez la alternativa es más clara: #NuevaConstituciónParaChile", fue uno de los mensajes.

Además, el 21 de octubre ya había compartido otro video. En él, se ve a Carabineros en actividades sospechosas.

When looking at the violence on the streets in Chile keep in mind this footage of riot cops snorting cocaine before heading off to batter protesters pic.twitter.com/KLzi6YdG1R

— Andrew Flood (@andrewflood) October 21, 2019