Millaray Viera salió a protestar y fue criticada por vivir en Vitacura

Gran cantidad de artistas y figuras públicas han salido a las calles para apoyar el movimiento que se está viviendo en el país. Entre ellas se encuentra la animadora Millaray Viera, quien además subió una fotografía a su instagram con la frase "estamos unidos", rodeada de corazones.

Sin embargo, la imagen causó la indignación de una de sus seguidoras, quien finalmente le comentó "uuuuyyy pero si somos vecinas! tu vives acá en Vitacura cerca de la nueva Costanera con que cara vas a reclamar!!!! Te pasaste para cara de palo!!!!!".

Ante esto y con mucho respeto, Millaray respondió "No vivo ahí, pero bastante cerca y soy una completa privilegiada… Debe ser difícil para usted entender lo que es hacer algo que no sea en beneficio de uno mismo… de otra manera no entiendo su crítica gratuita".

Finalmente, agregó "por lo demás, crecí al 3 y al 4, con una madre viuda con 4 hijos y hoy que mis hijas tienen una realidad más simple que la mía, quisiera que los demás niños tuvieran las mismas oportunidades. ¿Usted no?".