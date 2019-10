"Estoy a favor del orden público": Oriana se gana el odio de sus seguidores

Como varios artistas, la ex chica reality, Oriana González, habló sobre la realidad que está pasando en nuestro país y sobre los conflictos en España. Ante esto, si bien, dijo estar a favor de las manifestaciones, señaló que "hay que poner mano dura".

"Estoy a favor del orden público, para eso existen los cuerpos de seguridad del estado: las policías, los nacionales, los militares, da igual, lo que quiero es orden. Punto y final", expresó en su instragam.

Su justificación ante sus comentarios, fue con respecto a los destrozos y violencia que se está viviendo en las calles, lo que según ella se debe frenar de alguna manera.

"Que no destrocen una ciudad, que no destrocen los adoquines, que no rompan los semáforos, que no tiren bolsas de basura a los portales, que no quemen negocios de personas inocentes… simplemente esto. No estoy diciendo nada fuera de lo normal, todo con mucha lógica".

oriana marzoli con 1 millón de seguidores en instagram justificando el abuso policial pidiendo que “en españa mano dura, toque de queda y los militares a la calle” 🤢🤮 pic.twitter.com/sE34HqpsUG — tati ☁️ (@tatisolation) October 21, 2019

Finalmente, comentó que "no entiendo por qué hay personas que siguen quitándole peso a mis palabras. Esto es lo que hay, lo que pensamos muchos y a lo mejor no tantos se atreven a decir. Simplemente queremos orden. Y si hace falta un toque de queda y todo el mundo a su casa y los militares a la calle, pues se hace. Punto y final. Así de sencillo, no quiero que nadie más me esté diciendo nada. Hay libertad de expresión".