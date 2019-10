"Déjame terminar": José Luis Repenning y Bessy Gallardo protagonizan tenso momento en "Mucho gusto"

Ayer, Mucho gusto invitó a un panel de expertos para referirse a la crisis social que atraviesa el país. En la instancia, estuvo presente el economista Dante Contreras, Rodrigo Tupper, ex sacerdote y gerente general de la Fundación Porta, el cientista político Cristóbal Bellolio y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. Además, asistió Bessy Gallardo, egresada de derecho.

La estudiante de Leyes se hizo conocida tras una aplaudida intervención que realizó en Bienvenidos. En ese momento, la joven apoyó la evasión y dijo que era "una forma legítima de protesta". También abordó el problema de las pensiones, el sueldo mínimo y el derecho a la salud.

"Si una persona gasta 50 mil pesos mensuales en locomoción, no puede comer, porque es el gasto del supermercado. Hoy día el crédito, las tarjetas de retail, están supliendo cuestiones como salud, como alimentación. La gente hoy está comprando las cosas con crédito. Y no están comprando cuestiones durables, son cuestiones consumibles como la alimentación", fue parte de lo que dijo.

En el matinal de Mega, Bessy Gallardo habló de las demandas sociales que pide ciudadanía. Se refirió a las bajas pensiones que reciben las mujeres, el poco acceso a la vivienda, la precarización de la salud, sobre todo en la salud mental. "Lo primero que se tiene que solucionar es brindar desde el Estado una vida digna a todos y todas sus habitantes, sobre todo a las mujeres", aseguró la joven universitaria.

Durante el programa, se vivió un tenso momento. José Luis Repenning sostuvo que "nuestra clase política, nuestra Constitución Política lo que hace es organizar el Estado y poner las reglas del juego para todos. Los alemanes parece que lo hacen regio y tienen un Estado muy eficiente…"

"El Estado aquí es subsidiario, en Alemania no es subsidiario", interrumpió la egresada de derecho. "Escúchame lo siguiente. Lo que quiero decir es que es muy probable que nuestro Estado es el que está fallando en la redistribución a través de sus distintas administraciones y no está teniendo las políticas adecuadas, probablemente, para emparejar la cancha lo más posible", le respondió el periodista.

"Esto está mal desde la base. Estado subsidiario, esa es la clave. El Estado subsidiario está amparado por la Constitución. De hecho es una de las grandes bases de la Constitución. Yo, Estado, le permito a los privados meterse en cuestiones que debiera hacer el Estado, como negocio, por ejemplo, el negocio de la educación…"

En ese instante, el conductor de noticias la interrumpe, pero Gallardo lo frena de inmediato. "Déjame terminar, porque la gente no sabe lo que es un Estado Subsidiario. Yo hago las carreteras, hago colegios, hospitales, en este caso clínicas privadas. Me meto en la labor del Estado. Si el privado no lo puede hacer, ahí recién el privado entra y dice 'ya, yo lo voy a hacer"", prosiguió.

"Cuando tenemos un Estado que es subsidiario, en el juego social la gente pierde y eso es lo que debemos modificar. Y eso viene desde el 11 de marzo de 1980 desde la Constitución de la dictadura. No puede ser que hasta las cárceles sean concesionadas", enfatizó la joven.

