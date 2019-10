"El mundo los está mirando": El saludo de Mark Hamill a los chilenos tras histórica marcha

El pueblo chileno está haciendo historia y en el mundo lo saben. Por eso, Mark Hamill reaccion[o en redes sociales a un posteo sobre la histórica marcha de ayer 25 de octubre.

"Querido Mark, ¿nos enviarías saludos a todos los chilenos que luchan ahora por una vida digna y contra un gobierno fascista?", le escribió Karin Allendes. La publicación contaba con un video que mostraba a los más de 1 millón de compatriotas.

"¡Saludos a todos los chilenos! El mundo los está mirando. Resiste", respondió Hamill.

El actor, conocido por su rol de Luke Skywalker, se suma a otros grandes artistas que han mostrado su preocupación. Chayanne, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Los auténticos Decadentes y Residente son sólo algunos. Este último, sin embargo, es quien ha sido el más enfático y frontal

Greetings to all Chileans!🇨🇱The world is watching you.#Resist

— Mark Hamillween (@HamillHimself) October 26, 2019