"Quiero que Piñera y Chadwick sientan lo mismo que yo en Viña": el chiste de Jani Dueñas que generó críticas

View this post on Instagram

A pedido del público hago este shiste que nació historia, un post. Porque me da lo mismo si usan esto en mi contra o a mi favor. Ese miedo que hemos perdido todos también se me ha quitado a mi. Que más voy a perder? Seguidores? likes? Que importa. Si yo ya gané un montón. Conciencia, lucidez, claridad, realidad y certeza acerca de donde estoy y donde quiero estar. Uso esto para dar gracias a todos los que mandan amor. Estamos juntos en esto. Y también lo uso para contarles que los shows se suspenden hasta que podamos reírnos de verdad de nuevo, y para mi al menos, eso requiere tiempo y reflexión. Apenas podamos estaremos ayudando a los amigos y los bares haciendo cosas porque ellos, como nosotros, sólo queremos estar con ustedes, ya veremos de qué forma. Por ahora mis redes siguen al servicio de este movimiento social que es de TODOS. Un abrazo grande! 🖤✊🏻