Pesar en Hollywood: fallece Robert Evans, célebre productor de "El Padrino", "El bebé de Rosemary" y "Chinatown"

Esta tarde se confirmó el fallecimiento de Robert Evans. El célebre productor fue una figura importante para el estudio Paramount a partir de la década de los 60. Considerado un estantarte del "Nuevo Hollywood", fue la mente detrás de éxitos como "El Padrino" (1972) y "Chinatown" (1974).

Según confirmó el medio internacional Variety, Evans dejó este mundo el pasado sábado a los 89 años.

La vida de Robert Evans estuvo llena de altibajos. Además de haber contraído matrimonio en siete ocasiones, en 1980 fue arrestado por pocesión de cocaína. Años más tarde se vio involucrado en un asesinato durante el rodaje de "The Cotton Club". Delito del que finalmente no se encontraron pruebas que vincularan al productor.

De todas formas, su desempeño laboral comenzó tempranamente. Y es que antes de los 18 años ya había trabajado en más de un centenar de programas de radio y TV.

En 2003, luego de superar un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado, produjo la exitosa comedia "Cómo perder a un chico en 10 días".

Su último mensaje en Twitter fue en 2018, precisamente para despedirse de su gran amigo Stan Lee:

Stan Lee was a great man, he will be missed. #stanlee pic.twitter.com/4dMGxRKIct

— Robert Evans (@The_RobertEvans) November 12, 2018