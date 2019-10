Creador del festival Womad: "Estamos conmocionados por la brutalidad del trato dado a los manifestantes"

Cinco han sido las versiones del festival Womad en Chile. El evento creado en 1982 por el músico británico Peter Gabriel ha encontrado en nuestro país y, en especial, en la comuna de Recoleta, un hogar para celebrar la multiculturalidad y sonidos del mundo.

Un arraigo que tiene atento al equipo del festival a lo que ocurre en suelo nacional. Y tal como ha sido la constante en los últimos días, el estallido social que está viviendo el país captó la atención de Peter Gabriel, quien dedicó palabras para la situación que vive Chile, a través de su cuenta de Twitter.

To our friends in Chile – @WomadChile

We are shocked by the brutality of the treatment being given out to protesters and are hoping for a fast and non-violent resolution. You have our support and are in our thoughts.

– Peter Gabriel & the WOMAD team @danieljadue https://t.co/aoGQB8QI9H

