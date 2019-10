"Lo encuentro injusto": Karol Lucero explotó y se grabó llamando a quienes le dicen degenerado en un video de más de 20 minutos

Esta tarde Karol Lucero publicó un largo video en su cuenta de Instagram. El rostro de Mega dedicó su tiempo para emplazar a quienes se burlan y lo atacan. Alegando desprestigio por parte de anónimos que han llevado carteles con su rostro a las marchas convocadas a lo largo del país.

En este contexto, el animador partió su grabación con un elaborado Teaser. Para luego preguntarse y cuestionar el origen de estas acusaciones. Eso sí, en todo momento reconociéndose inocente.

"Comencé a recibir muchos mensajes de personas importantes para mí (…) y en un momento pensé que estaba recibiendo condolencias o que me habían diagnosticado una enfermedad terminal", relató sobre la reacción de sus conocidos ante tales acusaciones.

"No soy ni un político, no tengo ninguna influencia en el gobierno, no tengo un cargo publico", agregó.

Más tarde, el ex chico "Yingo" planteó que a lo mejor podrían ser "opiniones de personas que se dejan llevar por otras". Aunque independiente del origen, "honestamente lo encuentro injusto", aseveró.

Estallido social… ¿contra Karol?

"En medio de las demandas de este país apareció este video", dice más tarde Lucero. En aquel instante, recuerda este momento:

Alegando que se trató de alguien que "decidió abandonar la lucha que une a todo el país (…) y dedicar esos tres segundos en decir esa estupidez. Por qué, para qué", cuestionó el comunicador.

"Cuando tu hijo te pregunte si participaste de esa movilización (…) ¿Qué le vas a responder cuando te pregunte qué llevabas en tu cartel? ¿Le vas a responder que llevabas uno con mi cara o mi nombre?", agregó.

Llamados telefónicos

Tras esta "introducción", Lucero tomó una drástica determinación; comenzó a "llamar por teléfono" a quienes lo insultaron.

Así, primero emplazó a un adolescente de 16 años. Este último le dice que "hay muchas pruebas de que tratai a las mujeres como objeto. Hay videos en Youtube (…) no tengo ningún problema en mostrártelos".

No obstante, Lucero vuelve a preguntarle si eso es suficiente para "mandarlo a la horca". "Yo no soy el que anda rayando muerte a Karol, pero de que eri un degenerado, eri un degenerado", dice el menor.

Luego Lucero "habla con la mamá del joven", quien elogia su inteligencia y asegura que hablará con el niño.

Este ejercicio lo repite con varias personas más. Y casi al final del video, dedica un minuto a referirse a la contingencia nacional

"Su gobierno va a quedar inscrito como uno de los peores de la historia", dice hablándole al Presidente Piñera con música de tensión de fondo.

Cabe mencionar que el video tenía subtítulos.

