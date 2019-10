Cavada no pudo aguantar la risa: Vuelven a funar en vivo a Karol Dance

Siguen las manifestaciones sociales en Santiago. Y como ya se ha hecho habitual, distintas organizaciones marchan por la Alameda para ir a protestar de manera pacífica a La Moneda.

Comp parte de la cobertura periodística de los canales, CHV tiene en terreno a Rafael Cavada. El periodista también estuvo el martes en la marcha de las parvularias reporteando y conversando con los manifestantes durante la emisión de "Contigo en la Mañana". Pero este miércoles, su trabajo se vio interrumpido por un joven que se le acercó para poder transmitir su reclamo.

Con una mano en el hombro de Cavada y otra acercándose en micrófono, el manifestantes no titubeó y dijo: "Karol Dance, degenerado cu…". Acto seguido, el periodista de CHV reaccionó con una efusiva risa.

"Lo encuentro injusto"

El martes en la tarde noche, Karol Dance subió un video para realizar sus descargo contra la masiva funa que ha vivido en las distintas marchas ciudadanas que se han realizado en la capital estos días. "No soy ni un político, no tengo ninguna influencia en el gobierno, no tengo un cargo publico", expuso en su cuenta de Instagram, para luego agregar: "Honestamente, lo encuentro injusto".

El video está acompañado con el siguiente mensaje: "Gracias a todos por su buena energía, Hay momentos más difíciles que otros… lo importante es seguir adelante; es complejo dar explicaciones frente a temas que es mejor hacer oídos sordos, pero llega un punto donde se hace absolutamente necesario, más aún cuando se habla de manera injusta e infundada. Mi conciencia está tranquila, Mi conciencia es lo que soy, lo que digan o piensen de mi los que no me conocen es su problema, no el mío. Gracias nuevamente por sus mensajes de apoyo, pero hoy Hoy la lucha es mucho más relevante, hay un país entero que merece y necesita cambios".