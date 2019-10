Hasta que el Estado se haga cargo: Teletón ratifica su realización para este 2019

La realización de la Teletón este año estuvo en peligro. Debido al estallido social en nuestro país, el instituto benéfico ayer estaba “analizando todas las variables de la contingencia nacional" para determinar si se realizaría la gira y el evento televisivo.

Y es que muchos opinaban que el evento no se debería realizar este año. Una de las razones es que la lucha en las calles también los incluye a ellos y que el Estado se haga cargo de su salud y recuperación. Además, a muchos no les gusta el show mediático que se genera en torno a las 27 horas de amor, los rostros y los canales de TV.

No se trata de boicot a #Teleton2019 en si, sino al show televisivo y mediático, hasta que no haya soluciones reales no podemos dejar que nadie pare sus tratamientos, aunque sabemos que el Estado debería hacerse cargo no lo hacen y no lo harán en corto plazo. Sin tv, sin show.

