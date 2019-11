"Hasta tu mamá te dice conchet...": Alex Anwandter lanza "Paco Vampiro" en respuesta a la represión policial

View this post on Instagram

Escribí esta canción hace unos días, con harta rabia por la represión que hemos vivido y también con amor para todxs lxs que están peleando y que siguen luchando por que el país mejore. Gracias a todxs lxs que ayudaron a hacer este documento del “Paco Vampiro”, sediento de sangre y traicionero. (link en bio)