El Flaco y sus duras jornadas como bombero: “Siempre es fuerte estar buscando cadáveres”

Paul Vásquez está alejado del glamour de los escenarios. Y es que el cómico nacional atendió al llamado de Bomberos, institución de la que es parte hace ya varios años. En este contexto, el otrora Dinamita Show relató cómo han sido sus días apoyando al estallido social que vive al país.

Más conocido como El Flaco, Vásquez pertenece a la Quinta compañía de San Bernardo. Comuna que no ha estado exenta de incendios y saqueos.

“La primera semana fue muy cruda. Cuando comenzó el día viernes, tuvimos días del terror. La gente peleaba con todo el mundo, hasta con nosotros. Después bajó la marea y cuando salía una emergencia, las personas nos saludaban y nos decían; ‘bombero amigo, el pueblo está contigo’, explicó el triunfador de Viña del Mar a L4.

Asimismo, agregó que desde el terremoto de 2010 que no veía escenas tan dantescas. Explicando que a pesar de los destrozos, su postura está junto a las demandas ciudadanas.

Sobre lo más difícil que le ha tocado vivir, Vásquez afirma que sin dudas fue el tener que “rescatar los cuerpos del supermercado Líder que fue quemado en San Bernardo. Siempre es fuerte estar buscando cadáveres. Han sido jornadas muy duras”.

“Estos últimos días he estado en el centro de Santiago con mi ONG Voluntad Pura, atendiendo a los heridos por balines. Ha sido un trabajo fuerte porque es como estar en la guerra, porque hay muchos balines dando vuelta”, añadió el compañero del Indio.

Esta tarea, entre otras cosas, le ha restringido ver a su familia con normalidad. Pero asegura que no han perdido el contacto, y que cada vez que habla con sus hijos estos le piden que se cuide.

“La verdad ando tapado para no distraerme de la función que tengo que cumplir. No soy como algunos artistas que les gusta que los vean y les digan; ‘oh mira, está con el pueblo’”, explicó el Flaco, en referencia al trabajo que aún no termina.

