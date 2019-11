Mi emo interior no da más: My Chemical Romance regresa a los escenarios a seis años de su separación

Ayer estaba navegando en internet cuando me llegó un mail. Para mi sorpresa, se trataba del sitio oficial de My Chemical Romance. Probablemente, hace varios años ya, me suscribí para saber qué sucedía con los oriundos de Nueva Yersey. Y sí. Haciendo memoria, recuerdo que el último mensaje que recibí de estos remitentes fue, precisamente, su carta de despedida.

Ahora, a casi siete años de ese traumático recuerdo, un giro rotundo alegró a mi "yo del pasado"; My Chemical Romance vuelve a los escenarios.

Y es que la banda liderada por Gerard Way escogió el día de Halloween para dar esta sorpresa. A través de sus redes sociales, los intérpretes de "The Black Parade" anunciaron su esperada reunión.

Esta nueva etapa ha generado una gran expectativa en sus fieles fanáticos (como yo). El retorno de la banda está programado para el 20 de diciembre de 2019 y por ahora será un único show en Los Ángeles.

En tanto, la última presentación de la banda se dio en el Bamboozle Festival en el 2012. Un año después se conoció su separación indefinida.

Cabe señalar que los integrantes de MCR no dejaron sus proyectos de lado. De hecho Frank Iero estuvo hace unos meses en Chile presentando “The future violents”.

“Helena”, “I’m not okay”, “Welcome to the black parade” y “NaNaNa”, son algunos de los temas que sonarán en el regreso de My Chemical Romance.

Solo queda esperar si la banda se anima a realizar más conciertos, sobre todo, en Latinoamérica. En Chile sólo vinieron una vez en 2008, y 2020 podría ser la revancha.

